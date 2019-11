Siste dag i riksretthøringene – nøkkelvitner skal forklare seg

De åpne høringene torsdag er de siste planlagte utspørringene i Demokratenes arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltale mot USAs president Donald Trump.

Blant vitnene som skal forklare seg i Representantenes hus, er tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, og Ukraina-diplomat David Holmes.

Begge to betraktes som «andrehåndsvitner» som har overhørt sensitive samtaler som støtter opp under vitnemålet til EU-ambassadør Gordon Sondland tirsdag.

Oppsiktsvekkende vitnemål

Sondland, som hadde direkte kontakt med Trump, vakte oppsikt da han kom med flere nye og avgjørende opplysninger som mange mener nagler presidenten til skandalen.

Kjernen i riksretthøringene er å finne ut hvorvidt Trump frøs utbetaling av militærbistand til Ukraina for å siden bruke bistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å gå ut med en uttalelse om at de ville etterforske den demokratiske presidentkandidaten, Joe Biden, og hans sønn Hunters rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma.

Demokratene anser dette som å bruke offentlige midler i et forsøk på å bestikke Ukraina for å gjøre Trump en politisk tjeneste. Etter Sondlands vitnemål er Trump et stort skritt nærmere å faktisk bli stilt for riksrett.

Fakta om amerikansk riksrett Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et simpelt flertall kan Representantenes hus sørge for tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset.

Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med forholdet til Monica Lewinsky mens hun var praktikant i Det hvite hus.

USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.



Kilder: Wikipedia, CNN

Ifølge Sondland var det kun et uttalelse fra ukrainas president Volodymyr Zelensky om at etterforsknings skulle iverksettes som var viktig – ikke at det faktisk ble iverksatt etterforskning.

Nektet å være med – fikk munnkurv

I en lukket høring har Hill tidligere forklart hvordan hennes sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, avbrøt et møte med ukrainere som var på et besøk i Det hvite hus da EU-ambassadør Gordon Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger».

– Bolton kalte Guiliani «en håndgranat»

Fakta om riksrettsgranskingen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.



Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.



Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.



Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.



24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører.



Forrige uke ble utspørringene for første gang åpnet for offentligheten og sendt direkte på TV. Onsdag var turen kommet til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.



Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.



Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemål etter ordre fra Trump.



Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Hills tidligere sjef, John Bolton, er blant dem som har nektet å vitne i etterforskningen etter ordre fra presidenten.

Russland-eksperten har forklart at Bolton har sagt at han ikke ønsket å være involvert i noen «drug deal», som han mener Sondland, USAs president Donald Trump og stabssjef Mick Mulvaney sto bak i forbindelse med Ukrainas Biden-etterforskning.

– Guiliani er en håndgranat

Hun har også fortalt at Bolton sa til henne at Giuliani, som har operert som Trumps spydspiss for å grave opp negative opplysninger om Biden, er «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i lufta».