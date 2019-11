Det sier Rashford i et ferskt intervju med Sky Sports foran søndagens bortekamp mot Sheffield United i Premier League.

United har kommet seg tilbake på vinnersporet etter en tung sesonginnledning, og Solskjær ser ut til å sitte trygt i managerstolen enn så lenge. Men da Mauricio Pochettino fikk sparken av Tottenham tirsdag, blusset ryktene om at han kan være en aktuell United-manager opp igjen.

Rashford sier samtidig Solskjær var avgjørende for at han valgte å forlenge kontrakten, og at han vil ha kristiansunderen som manager i lang tid.

– Vi er på bølgelengde og ønsker de samme tingene for klubben. Ole er en fantastisk fyr, og han har klubbens interesser i hjertet sitt. Så det finnes ingen bedre person for jobben etter min mening, sier stjernespissen.

Rashford minner samtidig om at United er i en slags oppbyggingsfase etter å ha gått halvannet år uten å vinne noe. Derfor må både Solskjær og andre ha tålmodighet, mener han.

– Om vi klarer å vinne noen trofeer og samtidig komme oss inn blant topp fire (i serien), så har sesongen selvsagt vært en suksess. Det handler om å vise hva vi kan få til i framtiden, for vi vet at dette ikke kommer til å snu tvert. Ole kommer ikke til å få alt han ønsker over natten.