Astrid Uhrenholdt Jacobsen har hatt en annerledes oppladning til årets skisesong. Bortsett fra en snøsamling i forrige uke, har hun ikke deltatt på noen landslagssamlinger.

Istedenfor har hun vært med klubben Heming, kretsslag, og trent hjemme.

– Jeg er jo spent på hvordan det slår ut nå, så tror jeg hvis vi skal se litt lenger inn i sesongen, så kan kan det på en måte bli enda mer spennende da, sier Jacobsen til TV 2.

32-åringen er på Beitostølen i forbindelse med sesongstarten i langrenn og forteller at det er ulike faktorer til at hun har valgt den utradisjonelle oppkjøringen. Medisinstudiene var en viktig grunn.

– Det handler om livssituasjonen også, at jeg har ønsket å følge opp studiene mine og prøve å komme meg videre der også, sier Jacobsen og legger til:

– Det er en kombinasjon av at jeg har god rutine og vet hva som skal til. Samtidig så synes jeg det har vært gøy å gå tilbake til der jeg kom fra, men det er også et veldig bra seniormiljø med mange spennende og nye ideer. Så jeg føler faktisk at jeg har blitt utfordret på veldig mange ting, og fått muligheten til å trene en del med gutter også.

– Så det har ikke vært noen avslappende oppladning. Jeg har trent beinhardt og veldig systematisk, selv om det har vært med et litt annet miljø, understreker Jacobsen.

Hvilke mål hun har satt seg for sesongen er i tråd med hva som skjer innen studiene. Eksamen kommer allerede like før jul.

– Så ser jeg at første del av sesongen kan flippe litt alle veier. Men det som troner som nummer én er egentlig Ski Tour i februar 2020 i Norge og Sverige. Det er kanskje nummer én på min liste, og så ellers er det vel Tour de Ski, NM og tremila i Kollen og sprinten i Drammen som ligger rett bak, sier hun.