Foreldre saksøker prest etter sjokktale i sønnens begravelse

USA Today skriver at det amerikanske ekteparet Linda og Jeff Hullibarger har gått til søksmål etter at deres sønn ble begravet 8. desember i fjor.

Sønnen Maison tok sitt eget liv 4. desember, og det var den katolske presten, Don LaCuesta, som holdt tale i den fullsatte kirken i Temperance i Michigan.

I talen sa han at Maison kunne bli nektet inngang i himmelen fordi han avsluttet sitt eget liv.

Ekteparet forteller at de møtte LaCuesta i god tid før begravelsen, og pratet om hvordan seremonien skulle gå for seg i kirken Our Lady of Mount Carmel Catholic Church.

– Vi ønsket at han skulle snakke om Maisons liv, og ikke hvordan han døde, sier Linda Hullibarger til nettstedet.

STEDT TIL HVILE: Maison Hullibarger døde 4. desember i fjor. Foto: Handout

– Han fortalte alle hva han mente om selvmord, og vi kunne nesten ikke tro på det han sa, sier Jeff Hullibarger.

I søksmålet beskriver paret talen som «et slags foredrag om hvorfor selvmord er en synd som kan fordømme ens sjel».

De saksøker både presten og erkebispedømmet i Detroit, og mener at presten burde miste jobben.

Nevnte selvmord seks ganger

Jeff Hullibarger forteller at han gikk opp til alteret for å få presten til å stanse, men til ingen nytte.

Hullibarger påstår at han forsøkte å si noen velvalgte ord til presten etter at talen var ferdig. Da skal presten bare ha knipset til organisten og satt ham igang, og så ble kisten fraktet ned kirkegulvet i full fart.

– Han stod der oppe og fordømte sønnen vår, og kalte ham en synder. Han lurte på om han hadde angret nok til å komme til himmelen. Han sa «selvmord» seks ganger, sier Jeff Hullibarger.

Talen vakte sterke reaksjoner blant de hundrevis av oppmøtte.

– Det var faktisk noen yngre gutter som var på Maisons alder som forlot kirken hulkende, sier han.

Vil at presten får sparken

Søksmålet er blitt omtalt i en rekke amerikanske medier, og i en uttalelse til Detroit Free Press skriver erkebispedømmet i Detroit følgende:

Dette sier den katolske kirken om selvmord: «Selvmord strider mot menneskets naturlige trang til å bevare og forsette sitt liv. Det står i alvorlig motsetning til kjærligheten til en selv. Det krenker også nestekjærligheten fordi det urettmessig bryter solidaritetsbåndet til familien, det nasjonale og menneskelige samfunn vi har forpliktelser overfor. Selvmord strider mot den levende Guds kjærlighet».



Kilde: Katolsk.no

«Vi deler familiens sorg etter dette enorme tapet. Vårt håp er å alltid trøste i slike vonde situasjoner gjennom våre begravelser som har fokus på kjærligheten og helbredelsesevnene til Gud. Dessverre skjedde ikke dette i denne saken».

Videre skriver de at de er helt enige i at familien ikke fikk begravelsesseremonien de fortjente, og informerer om at presten ikke lenger får lov til å holde taler i begravelser.