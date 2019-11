Advarer mot for mye lek og gøy i skolen

Det er norsktime på Våk skole i Østfold. Barna løper ut i korridoren og henter en og en lapp med ord på. Inne i klasserommet bestemmer de raskt hvilken ordklasse det tilhører, før nestemann løper ut og henter en ny lapp.

– Det er gøy når vi kan bevege på oss, mye gøyere enn å sitt stille ved pulten, sier eleven Nora Sofie.

Mener kunnskap sitter bedre med lek

– Barna på skolen virker veldig fornøyde, de er blide og glade. Vi har det hyggelig hele tiden, sier lærer og Røre-ambassadør ved skolen, Ingrid Marie Eriksen.

Lærerne her mener dette er den beste måten for barna å lære på.

– Jo mer barna er i aktivitet og får brukt andre sanser, desto mer lærer de. Kunnskapen sitter mye bedre når man gjør ting i stedet for å bare høre ting, sier Eriksen.

Ikke alle er enige i dette. Professor ved senter for pedagogikk ved Høgskolen Innlandet, Thomas Nordahl, sier det ikke finnes noe forskning som understøtter at dette har noe for seg.

LEK: Barna ved Våk skole i Østfold synes det er gøy med mer lek og konkurranser i skolehverdagen. Foto: TV 2

Hjemmelekse: Les Donald

– Hvis du skal lære noe grundig i et fag, så er det lurt å jobbe mye med det og helt spesifikt med det, fordi du lærer best når du konsentrerer deg om en ting. Det er rimelig godt dokumentert, sier Nordahl.

– Hvis vi ønsker god faglig læring, da kan det ikke bare være gøy, legger han til.

Advarer: Professor Thomas Nordahl

Såkalte Røre-skoler har vært et prøveprosjekt ved over hundre skoler i Østfold. Dette handler om fokus på ernæring, og at elevene er fysisk aktive også når de undervises i teoretiske fag. På Jelnes skole i Sarpsborg har de for eksempel konkurranser som kombinerer gym og matematikk.

Også hjemmeleksene er mindre teoretiske og mer lystbetonte, som å gå en tur med mor eller far, sykle en tur med venner, hoppe i trampoline eller ringe bestemor.

– Nå har vi i lekse å lese Donald-serier! smiler barna ved Våk skole.

– Leser dere Donald som lekse?

– Ja! roper de fornøyde.

100 000 nye Røre-barn neste år

Lærerne mener at å lese er det viktige, ikke hva man leser.

– Man lærer av all lesing, samme hva man leser så lærer man, sier Inger Marie Eriksen.

– Men det er litt gøyere?

– Litt mer morsomt, ja.

Tanken om å fokusere på aktiviteter som alle kan mestre, morsomme konkurranser og lystbetonte lekser er ideer som sprer seg til flere skoler rundt om i Norge. Nå legger Sparebank1-stiftelsen over 40 millioner kroner på bordet for at også elever, potensielt 100 000 barn og unge i det nye gigantfylket Viken, kan gå på Røre-skoler som vil benytte denne undervisningsfilosofien fra høsten 2020.