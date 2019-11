– God hjernehelse er avgjørende for veldig mye i livet. Hjernen avgjør hvordan vi har det, hvem vi er og hvordan vi tenker. Selve livet sitter i hjernen. Uten hjernehelse, ingen helse, slår Anne Hege Aamodt fast i God morgen Norge.

Hun er nevrolog ved Oslo universitetssykehus og leder av Norsk nevrologisk forening, som denne uka markerer «Hjerneuken 2019». Et av temaene det fokuseres på er hjernehelse.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Søvn renser hjernen

En av de viktigste veiene til god hjernehelse er søvn. Anne Hege Aamodt forklarer at søvn fungerer som en slags hjernerens, og at vi trenger å sove for å få bearbeidet alle inntrykkene fra en dag. Søvn gjør det også enklere å lære nye ting.

– I vår travle hverdag blir søvn fort nedprioritert, men det er ekstremt viktig å sove nok, understreker Aamodt.

Det er like viktig å trimme hjernen som å trimme resten av kroppen. Fysisk aktivitet gjør hjernen mer effektiv.

– Fysisk aktivitet er med på å forebygge sykdommer som for eksempel demens. I tillegg øker man den kognitive kapasiteten, forklarer Aamodt.

Et vanlig sunt kosthold, der man følger Helsedirektoratets kostråd, er også å anbefale, ifølge nevrologen.

Musikk skaper fyrverkeri i hjernen

– Musikalitet er en unik menneskelig egenskap. Når vi spiller et instrument eller hører på musikk, er det et fyrverkeri i hjernen av koblinger mellom nerver, sier Aamodt.

Musikk stimulerer hjernen i så stor grad at den utvikler seg. Barn som driver med musikk husker for eksempel bedre enn andre barn, og de som har spilt i korps som unge, har mindre risiko for å utvikle demens.

Til dem som aldri har rørt et instrument i oppveksten, har nevrologen en god nyhet.

– Det er ikke for sent! 65 til 80-åringer som begynner å spille et instrument får bedre hukommelse enn de som ikke gjør det. Det har virkelig en betydning for hvordan hjernen fungerer, forklarer hun.

Rus virker skadelig

Hjernen har godt av å prøve nye ting. Da blir den utfordret til å finne nye veier og løsninger. Derfor kan noe så banalt som å ta en annen vei hjem fra jobb ha noe å si.

– Man kan dra i en ny butikk, handle uten liste, bruke venstre hånd i stedet for høyre. Det handler om å bryte ut av sine faste vaner og rutiner. I tillegg er sosialt samvær bra for hjernen.



Både alkohol og narkotika virker negativt på hjernehelsen, og det er spesielt ungdom som er utsatt.

– I tenårene utvikler hjernen seg, og da kan rus hemme denne utviklingen. Man har også større sjanse for å få kroniske psykiske lidelser, sier Anne Hege Aamodt.