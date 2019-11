Pasienter forstår ikke hva legene mener – kommer uforberedt til timer

En kartlegging Helgelandssykehuset har gjennomført viser at mellom 10 og 20 prosent av nyrepasienter og pasienter som skulle til tarmundersøkelse, ikke hadde forberedt seg til undersøkelsen eller behandlingen.

Årsaken var at de ikke forsto hva legen skrev i brevet da de fikk innkallelse.

Stiller krav

Konsekvensene var at legene bare kunne gjennomføre deler av prosedyren, eller at de måtte få en ny time.

Har du opplevd noe lignende? Ta kontakt med TV 2s journalist!

Dette vil myndighetene nå få en slutt på.

Fredag lanserer regjeringen en ny nasjonal helse- og sykehusplan for de neste tre årene.

Der krever de at legene får et mer forståelig språk i møte med pasientene.

– Mange pasienter opplever nok i møte med leger at det ikke er alle ord og uttrykk de forstår. Det gjør at de går glipp av nødvendig informasjon om egen helse. Jeg tror en del pasienter også blir forvirret. Det ender opp med at man tyr til Google, og da kan man bli enda mer bekymret, sier stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Camilla Strandskog til TV 2.

– Alvorlig

Høyre-politikeren forstår at legene har behov for å bruke fagterminologi seg i mellom, man at det i møte med pasienter er viktig at de føler på en trygghet og forståelse.

– Det er veldig dumt når pasienter ikke forstår beskjedene fra legene, eller kommer uforberedt til timer. Det kan bety at legene bare får fullført deler av timen, eller at de må få en ny time. Det er tap av ressurser, og det er alvorlig. Dette må vi ta tak i, og få en slutt på, sier Strandskog.

Stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av helse- og omsorgskomiteen Camilla Strandskog mener noe må skje med det uforståelige legespråket. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre og resten av regjeringen forventer nå at helseforetakene tar til seg oppfordringen fra myndighetene.

– To ting var fremtredende

Tore Bratt, kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehusene sier til TV 2 at de hadde en følelse på at det sto skikkelig dårlig til med kommunikasjonen mellom leger og pasienter, og tok derfor initiativ til en kartlegging.

Arbeidet pågikk i ett og halvt år, og resultatet viste at det helt åpenbart var nødvendig å sette inn tiltak.

– Det var to ting som var spesielt fremtredende. For det første var det dårlig struktur og for det andre var brevene for lange, sier Bratt til TV 2.

På bakgrunn av dette har helseforetaket utviklet to nye pasientbrev. Brevene inneholder enklere språk og grafikk som vil gjøre det enklere for pasientene å forstå hvordan de skal forberede seg til undersøkelsen. Målet med de nye brevene er færre avlyste konsultasjoner.