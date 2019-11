Tore Sagen fikk massiv kritikk etter sine utspill i en episode av radioprogrammet «Radioresepsjonen».

Torsdag behandlet Kringkastingsrådet 213 henvendelser om Tore Sagen sine uttalelser i radioprogrammet. Av de 213 henvendelsene er 17 av dem en form for støtteerklæring, mens de resterende er klager, ifølge NRK.

Vil ikke si unnskyld

Tore Sagen kom i hardt vær etter en episode av radioprogrammet «Radioresepsjonen».

I innslaget «Flauhetskonkurransen» i sendingen 31. oktober sammenliknet han blant annet «negere» med aper og mente at de klarte seg dårligere i samfunnet enn hvite mennesker.

I ettertid har det stormet rundt Sagen og NRK valgte til slutt å fjerne den kritiserte delen av programmet.

Selv om Sagen tar selvkritikk på bruken av ordet «neger» og det støtende innholdet vil han fortsatt ikke si unnskyld for det han sa.

– Jeg har ikke unnskyldt dette fordi jeg mener at hensikten min med innlegget trumfer de reaksjonene det har fått, sier Sagen.

Sagen sier at et av de største problemene med innslaget er at mange ikke forstod konteksten.

Stig Holmer: – Vi står inne for innholdet

Redaksjonsleder i NRK, Stig Holmer, forsvarer innholdet under Kringkastingrådets møte torsdag.

– Tore har spilt en personen med de to holdningene han synes er det aller flaueste å fremme i Norge i dag: Klimaskepsis og rasistiske ytringer, sier Holmer.

Han påpeker at om man bare får med seg selve parodieringen, så mener han at det er klart uakseptable ting som sies.

– Om det var morsomt eller vellykket som sketsj er det fullt mulig å mene nei om. Man har ulik oppfatning av hva som er morsomt, sier Holmer.

At redaksjonssjefen står inne for innholdet er det imidlertid ingen tvil om.

– Etterhvert ble presset og beskyldningene mot Tore Sagen så stort at han selv valgte å avpublisere. Det var ikke en enkel avgjørelse å ta. Vi står likevel inne for innholdet, sier Holmer.

– NRK må ikke være de tøffeste på satire

Kathrine Kleveland, Senterpartiets representant i Kringkastingsrådet, er tydelig på at hun synes dette er en vanskelig sak.

– Reaksjonene til de som føler seg krenket og de som opplever det vanskelig å ha en annen hudfarge, samt alt hysteriet rundt dette gjorde for min del at jeg opplevde dette vanskelig. Spesielt så raskt etter jødesvin-saken, sier Kleveland.

VANSKELIG: Kathrine Kleveland opplevde radioinnslaget som vanskelig. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Hun mener at NRK ikke nødvendigvis trenger være de tøffeste når det kommer til satire.

– Rollen som allmennkringkaster er kanskje ikke først og fremst å være den aller tøffeste på satire i alle sammenhenger: Det er ikke det jeg forventer av NRK, sier Kleveland.