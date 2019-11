– Etterforskningen er snart ferdig, og vi tror at saken vil være klar for domstolsbehandling rundt nyttår. Vi mener at restriksjonene han må følge vil avdempe gjentagelsesfaren som foreligger på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Andreas Kruszewski til TV 2.

Siden september har realitykjendis Carl Aksel Jansen sittet varetektsfengslet i Oslo fengsel. Han anklages for å svindlet tre unge kvinner og to menn for mer enn fem millioner kroner.

Jansen har, ifølge politiet, brukt kjendisstatusen sin til å komme seg inn på ofrene. Det gjelder særlig de kvinnelige fornærmede i saken.

24-åringen har erkjent de fleste forholdene i siktelsen, og han har beklaget overfor ofrene sine. Jansen sier at han er klar til å ta sin straff og til å bekjempe rusavhengigheten sin.

Strengt regime

I forbindelse med torsdagens løslatelse fra varetekt, må Jansen følge det politiet betegner som et «meget strengt varetektsalternativ». Det innebærer blant annet regelmessig meldeplikt.

REALITYKJENDIS: Carl Aksel Jansen (24) ble kjent gjennom to sesonger av realityserien «Paradise Hotel». Han har også forsøkt å slå seg opp som artist. Foto: Pressebilde / TV3

– Dersom han begår en ny straffbar handling eller bryter vilkårene som er satt, vil han bli pågrepet og vurdert varetektsfengslet på nytt, sier Kruszewski.

Jansen ble lørdag identifisert av en rekke medier. Politiadvokaten sier at dette er en del av helhetsvurderingen for at 24-åringen løslates. De mener at faren for gjentakelse er mindre nå.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Jansens forsvarer, advokat Petter Bonde.

Har stjålet BankID

Politiet mener at Jansens bedragerimetode har vært som følger: Han har fått tak i ofrenes BankID-opplysninger, for så å ta opp store forbrukslån i deres navn.

De som følger Jansen på sosiale medier, kan se at han stadig reiser til eksotiske destinasjoner.

Der kjører han fete biler, drar på eksklusive fester og poserer med champagneflasker og dyre merkeklær.

I 2015, 2016 og 2017 hadde Jansen null kroner i inntekt og formue, ifølge skattelistene. I fjor tjente han 117.503 kroner – det er litt mindre enn man får i et vanlig studielån i løpet av et år.

– Provoserende å se

Det har fått politiet til å spørre seg hvordan 24-åringen har kunnet finansiere livsstilen sin. De fornærmede kvinnene sier det har vært provoserende å se hvordan Jansen bruker det de mener er deres penger.

– Det er klart det er tungt å være i oppstartsfasen av livet og sitte med gjeld uten noen eiendeler å selge for å få dekket gjelden. Så den økonomiske situasjonen er ikke god, og det er en direkte følge av den svindelen de har blitt utsatt for, sa kvinnenes bistandsadvokat Mari Sveen til TV 2 lørdag.

– Har de mulighet til å betale ned lånene?

– Ikke sånn som situasjonen er i dag, sier hun.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra bistandsadvokaten i forbindelse løslatelsen torsdag.