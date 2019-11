Samtidig som riksrettshøringen fortsetter i den amerikanske hovedstaden møtes demokratene til debatt, der ti kandidater kjemper om å bli partiets neste presidentkandidat.

Riksrettsprosessen ble tema helt fra starten, da senator Elizabeth Warren uttalte at hun vil forsøke å overtale sine republikanske kolleger til å stemme mot presidenten.

Også Bernie Sanders var kritisk mot Trump.

– Han er antageligvis den mest korrupte presidenten i vår moderne historie, sier Sanders.

Samtidig advarte han mot å kun bygge valgkampen basert på motstand mot Trump.

Kandidatene Tidligere visepresident Joe Biden .

. Cory Booker , senator i New Jersey.

, senator i New Jersey. South Bend-borgermester Pete Buttigieg .

. Tulsi Gabbard , som representerer Hawaii i representantenes hus.

, som representerer Hawaii i representantenes hus. Kamala D. Harris , senator i California.

, senator i California. Amy Klobuchar , senator i Minnesota.

, senator i Minnesota. Bernie Sanders , uavhengig senator for Vermont.

, uavhengig senator for Vermont. Forretningsmann Tom Steyer .

. Elizabeth Warren , senator i Massachusetts.

, senator i Massachusetts. Forretningsmann Andrew Yang.

– Vi må ikke være helt oppslukt av Donald Trump. For om vi er det, så kommer vi til å tape valget, sier Sanders.

Tre trakk seg

Siden sist debatt ble avholdt har kandidatene Beto O'Rourke, Tim Ryan og Wayne Messam trukket seg.

Det er mindre enn elleve uker igjen til demokratene går til valgurnene i Iowa. Ifølge CNN står partiet fortsatt uten noen klar kandidat, med tidligere visepresident Joe Biden, progressive Bernie Sanders og Elizabeth Warren og South Bend-borgermester Pete Buttigieg som kandidatene med størst oppslutning.

Byks på meningsmålingene

Sistnevnte gjorde nylig et stort byks på en forhåndsmåling fra Iowa, hvor han nå står med en komfortabel ledelse, ni prosentpoeng foran annenplassen.

Under debatten uttalte han at han nå ser muligheter til å gjennomføre politikk som var politisk umulig for bare få år siden.

– Vi har en majoritet som kan gjøre det rette, om vi greier å galvanisere, og ikke polariserer, sier Buttigieg.

Nylig har også to andre vurdert å slenge seg inn i kampen, uten at de står på scenen i denne debatten. Tidligere New York-borgermester Mike Bloomberg har ikke formelt meldt at han stiller som kandidat, og tidligere Massachusetts-guvernør Deval Patrick erklærte sitt kandidatur nylig.