Lørdag venter nemlig oppgjøret Ødegaard trolig tittet først etter da terminlisten tidligere i år ble offentliggjort:

Bortekampen mot Real Madrid.

Men de siste ukene har Ødegaard vært ute av spill med en skade. Kampen har vært i fare.

Selv har Ødegaard vært taus. Inntil i kveld.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å spille den kampen. Det kommer an på morgendagen. Men om Gud vil..., sier Martin Ødegaard på spansk, et uttrykk for at han virkelig håper at det skal gå.

Intervjuet er gjort av det spanske radioprogrammet ‘El Larguero’ onsdag kveld.

– Kjenner meg mye bedre

Ødegaard forteller at han tidligere onsdag trente for fullt med Real Sociedad.

– Jeg kjenner meg mye bedre og håper at jeg kan være med. Jeg tror det var riktig å ta det litt med ro i en periode, og kjenner meg mye bedre nå, sier Ødegaard.

TV 2 får onsdag opplyst at Real Sociedad tror Ødegaard vil rekke lørdagens storkamp.

Stor snakkis i Spania

Interessen rundt 20-åringen, som har storspilt i La Liga i år, er ikke stor bare i Norge. I Spania er Ødegaard såpass ettertraktet at Real Sociedad til en viss grad har skjermet ham før returen til Santiago Bernabeu.

Ett intervju har han likevel stilt opp på - og det var til gjengjeld hos et av landets mest populære radioshow (som er stort i Spania).

Selv om interessen rundt returen til Santiago Bernabeu vekker stor interesse, gir Ødegaard inntrykk av at han har er avslappet forhold til oppgjøret.

– Det er en stor kamp, men for meg spiller det ingen rolle at det er mot Real Madrid. Jeg vil spille alle kamper, sier Martin Ødegaard.

– Vanskelig å spille for Real Madrid

Selv om Martin Ødegaard virkelig har slått gjennom i La Liga i år, virker han ydmyk nå.

– Det er vanskelig å spille for Real Madrid når du er 16 år. Selv når du er 20 år er det vanskelig. Så jeg tror det har vært bra å være på disse utlånene, sier han.

Samtidig er det ingen tvil om at ambisjonene er der.

– Målet mitt er fortsatt å spille for Real Madrid, har Ødegaard gjentatte ganger sagt til TV 2 det siste året.