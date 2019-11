– Saken er henlagt fordi vi ikke finner noe gjerningsperson, sier politiadvokat Camilla Levang ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I mai tok noen seg inn i boligen til et lesbisk ektepar i Sandnes, og gjorde hærverk og sprayet ytringer på flere vegger. På én av veggene sto det «Kåm dere til helvette vekk». En setesdalsbunad med sølv ble også stjålet.

Politiet etterforsket saken som grovt skadeverk og grovt tyveri fra bolig, i tillegg til at saken ble etterforsket for hatefull ytringer.

Det ble brukt store ressurser på etterforskningen, men etter et halvt år er saken fortsatt uløst. Ingen har heller vært siktet i saken.

Wanya Valkyrie Drage, som er den ene av de to som bodde i boligen, sier at hun og kona opplevde hærverket som et angrep på homofile og lesbiske.

– Jeg skulle selvsagt ønsket at saken ble oppklart. At saken blir henlagt opplever vi som et nederlag. Nå går gjerningspersonene fri og ingenting kan stoppe dem fra å gjøre dette igjen, sier Drage.

Paret valgte å flytte til en annen bolig for sin egen sikkerhet etter episoden.

– Vi så at politiet jobbet kjempehardt for å finne gjerningspersonene og vi har ingenting å utsette på innsatsen, sier Drage.

