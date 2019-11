– Vil gå i lomme-bøkene til folk

På Kartellkonferansen på Gol kom Støre med en lovnad: Han vil begrave ostehøvel-kuttene i offentlig sektor.

– Det er hodeløst å kutte like mye over alt. Ostehøvelen egner seg på toppen av en ost. Ikke på toppen av et budsjett for offentlig sektor, sa Støre.

Han snakker om ABE-reformen som skal avbyråkratisere og effektivisere i offentlig sektor. I budsjettene har regjeringen lagt opp til et flatt kutt i offentlig sektor på 0,5 prosent.

– Det handler om å lytte til de som jobber i den store offentlig sektoren vår. For å ta dem med når vi skal utvikle bedre tjenester. I dag opplever de ofte at det er detaljerte mål, skjemaer og rapportering. De blir nærmest fratatt en stemme. Vi ser at det kan være mer deltakelse av de ansatte i det private enn i den offentlige sektoren, sier Støre til TV 2.

– Vi vil satse mer enn regjeringen gjør og ikke kutte flatt med ostehøvelen slik regjeringen gjør. Den vil vi begrave og plassere den på kjøkkenet, legger han til.

Frp: Vil gå i lommebøkene til folk flest

Frp mener Støre driver «uansvarlig opposisjonspolitikk».

– Det er veldig trist at Jonas Gahr Støre ikke ser behov for å effektivisere offentlig sektor. Dette handler om å ta skattebetalernes penger på alvor. Det er en reform som har gitt oss ti milliarder kroner som har bidratt til flere politifolk, flere sykehjemsplasser og tidenes veiutbygging. De pengene må Støre finne en annen plass og da veit vi alle hvor han går, han går i lommebøkene til folk flest, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, til TV 2.

Han mener utspillet er tom retorikk og begrunner det med at det «ikke finnes spor av dette Arbeiderpartiets alternative budsjett».

– Det andre rare her at det utsagnet til Støre ikke har rot i virkeligheten. For en uke siden lanserte de sitt alternative budsjett, der er det ikke kuttet en krone i den såkalte ABE-reformen. De bruker alle de 1,7 milliardene det gir. Det er bra, fordi det effektiviserer staten, men Jonas Gahr Støre har ingen troverdighet, sier Frp-toppen.

Han avviser at ABE-kuttene fører til dårligere tjenester.

– Jeg er helt uenig i at man får dårlige tjenester. Alle som jobber i privat sektor er vant til at man må effektivisere år etter år. Det er et stort rom i staten til å bruke pengene på en mer effektiv måte.

FRP: Sivert Bjørnstad mener Støres forslag ikke har rot i virkeligheten. Foto: Terje Bendiksby

Støre: – Kan ikke oppheve alt regjeringen har gjort

Støre mener Bjørnstad og Frp tar helt feil og avviser kritikken.