Forrige uke var Hollywood-legenden Chuck Norris på besøk i Norge, hvor han møtte Kenneth Fjeld som har startet et treningssenter som følger Chuck Norris-systemet.

Under Norges-besøket var også den 79 år gamle skuespilleren i Holmenkollen, hvor han møtte Norges hoppdronning Maren Lundby.

– Jeg visste hvem han var faktisk. Så er jeg veldig fan av Justin Bieber, og jeg vet at han har hatt Chuck Norris som sitt store forbilde. Så jeg følte at jeg var litt nærmere Justin Bieber akkurat der og da, siden jeg vet at dem har møttes, smiler Maren Lundby.

25-åringen kan avsløre til TV 2 at tonen ble svært god mellom skihopperen og Hollywood-legenden. Så god at Chuck Norris kom med et helt spesiell tilbud til Gjøvik-jenta.

– Han ymtet jo frempå med at han kanskje burde spleise meg med sønnen hans Tyler Chuck Norris. Da sa jeg at det var helt greit for meg, ler Lundby.

– Så du stilte deg til disposisjon?

– Ja, jeg sa jeg var ledig, he he. Så kjør på, forteller 25-åringen mens latteren sitter løst.

– Hva sa han da?

– Nei, det ble god stemning, forklarer Lundby med et smil.

Nå håper hun at hun har fått en ny beundrer også i hoppbakken.

– Han sa han skulle følge med på hopprennene i vinter. Så får vi se om de holder ord i det, men dem virket å være veldig interessert. Man kan jo håpe at man har fått en ny fan der da, sier Maren Lundby.

Til helgen starter verdenscupen i skihopping for herrer i Wisla, Polen. Maren Lundby og kvinnene starter verdenscupen 7. desember på Lillehammer.