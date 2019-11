Etter at Netanyahu i forrige måned ikke klarte å danne en ny, styringsdyktig koalisjon, var det Gantz' tur til å ta over stafettpinnen.



Men i likhet med Netanyahu har ikke opposisjonslederen klart å få flertallsstøtte fra nasjonalforsamlingens Knessets 120 seter.



Dermed minker håpet betraktelig for Gantz om å erstatte nåværende statsminister Benjamin Netanyahu. Sjansen øker samtidig for at landet kan stå overfor sitt tredje valg på under et år.



Gantz opplyser at han har informert Israels president Reuven Rivlin om avgjørelsen. Dermed har nasjonalforsamlingen 21 dager på skape et flertall på minst 61 som stiller seg bak enten Gantz, Netanyahu eller en outsider. Denne personen får så 14 dager til å danne en koalisjonsregjering. Dersom dette mislykkes, vil landet bli tvunget til å avholde nok et valg i mars.

Valget i september viste at verken statsminister Benjamin Netanyahus Likud eller Gantz' parti Blått og hvitt fikk flertall, men snarere måtte gå i kompaniskap med det israelske vippepartiet til Avigdor Lieberman, som nekter å binde seg til noen av regjeringskoalisjonene.

Etter flere uker med forhandlinger med begge de to store sier Lieberman at han verken kan gå for den ene eller andre løsningen.

