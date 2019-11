Alle visste. Det vet vi nå som ambassadør Gordon Sondland har vitnet i riksrettshøringene som kan føre til at president Donald Trump blir avsatt. Utenriksminister Mike Pompeo visste. Visepresident Mike Pence visste. Presidentens stabssjef Mick Mulvaney visste.

De visste at presidenten holdt igjen militær bistand for å presse Ukrainas president Volodomyr Zelensky til å annonsere offentlig at en etterforskning av presidentens politiske motstander Joe Biden var satt i gang. President Trump var ikke så opptatt av at etterforskningen skulle iverksettes. Det viktigste var å sverte Biden, skal vi tro ambassadør Sondland.

Presidenten beordret press

Vi visste på forhånd at den fjerde dagen med høringer kunne bli den mest ødeleggende for Donald Trump. Demokratene er svært fornøyd med resultatet.

Sondland er en venn av Trump. Forretningsmannen gav presidentkandidaten store valgkampbidrag i forkant av valget i 2016, og ble belønnet med en ambassadørpost i Europa. De to har jevnlig ført private samtaler, og for ikke mange uker siden hyllet presidenten Sondland som en dyktig og profesjonell medarbeider. Nå er bildet litt annerledes.

I høringssalen her i kongressen, foran en hel verden, fortalte Gordon Sondland om at han handlet på direkte ordre fra Donald Trump når han forsøkte å presse president Zelensky. Amerikanske skattepenger ble brukt for at Trump skulle oppnå personlige fordeler. Presidenten ga beskjed om at detaljene kunne diskuteres med hans private advokat Rudy Giuliani.

For døve ører

Sondland tegnet et bilde av en president som ikke går av veien for å få det som han vil. Av en korrupt president, som ikke går av veien for å bruke bestikkelser. Av en Donald Trump som ikke har noen moralske skrupler. Som ikke lar noe stå i veien for at han skal få det som han vil. Det er et bilde som styrker sjansene for riksrett, og svekker Trumps muligheter for gjenvalg.

Gordon Sondland sier at han først ikke forstod hva han var med på. Nå vil han legge alle kortene på bordet, selv om det kan føre til et av historiens største politiske fall.

Etter hvert som han forstod presidentens spill, varslet han utenriksminister Mike Pompeo og visepresident Mike Pence. Men ingenting skjedde.

Presidentens maktmisbruk

Under avslutningen av dagens høringer i kongressen kom det frem at Sondland helst ville rekke et ettermiddagsfly tilbake til Europa. En flytur han sannsynligvis kan spare seg. Svært mange vil være overrasket om han ikke nå får sparken av Donald Trump. Onsdag ettermiddag beskyldte han Sondland for å snakke usant. Det er viktig å merke seg at ambassadøren vitner under ed, og trolig ender i fengsel om han blir tatt i løgn.

Hvem av de to velgerne vil tro på, gjenstår å se.

Riksrettshøringene ble satt i gang for å se om det var grunnlag for demokratene å sette i gang en riksrettsprosess mot Donald Trump. Gordon Sondland er deres sterkeste kort. Det er nærmest utenkelig at ikke demokratene vil fortsette denne prosessen som kan føre til at Donald Trump blir stilt for riksrett og tiltalt for maktmisbruk og korrupsjon.