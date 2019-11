Wilma Andersson ble sist sett i Uddevalla i Sverige på torsdag, og på søndag ble hun formelt meldt savnet.

Siden har det pågått en storstilt leteaksjon etter den savnede 17-åringen.

Onsdag ble et skytevåpen funnet utenfor Uddevalla, i tillegg til en genser i en pose.

Det er uvisst om noen av funnene kan knyttes til forsvinningen.

Tirsdag ble Anderssons kjæreste pågrepet og mistenkt for drapet. Han nekter straffskyld.

Fant våpen

Det var letemannskaper fra den frivillige organisasjonen Fikk som gjorde funnene.

– Vi har varslet politiet, som er på vei hit, sier organisasjonens grunnlegger, Peder Schillerström, til Expressen.

Ifølge Schillerström skal det dreie seg om et automatvåpen.

Onsdag klokken 20.10 oppdaterte politiet i Uddevalla på sine pressesider at det ikke er nye opplysningen i saken, og at Wilma ikke er funnet.

Kjæresten pågrepet

Politiet og flere hundre frivillige bidrar i søket etter den savnede tenåringen. Hittil er det gjort flere funn i tillegg til onsdagens oppdagelser.

Tirsdag ble et stort område sperret av etter funn av en utbrent sko, briller politiet tror tilhører Wilma og en kåpe. Senere samme dag uttalte politiet at de mistenker at Andersson har blitt drept.

Det var også tirsdag Wilmas kjæreste ble pågrepet av politiet, mistenkt for drapet av Wilma. Ifølge Expressen har Wilma og mannen hatt et av-og-på-forhold i et par år.

Mannen er i 20-årene, og nekter straffeskyld.

Politiet har nå konsentrert søket sitt i et område rundt tettstedet Ljungskile i Uddevalla. Det gjør de etter opplysninger fra den mistenkte mannen i avhør.

– Unngikk familien

Wilma Anderssons foreldre har tidligere fortalt at den mistenkte mannen unngikk dem da de forsøkte å kontakte ham etter forsvinningen.



Da de etterhvert fikk kontakt med mannen hevder familien at han ikke virket å bry seg om at kjæresten var savnet, og at de derfor kontaktet politiet.



– Han har fremstått som veldig ordentlig og snill, men i forrige uke viste han oss en helt annen side. Det var en svart side som han aldri tidligere har vist, og vi ble helt sjokkerte, sier en kvinne i familien til den savnede 17-åringen.



Avisen har også vært i kontakt med den siktede guttens far. Han nekter for at sønnen har gjort noe straffbart.

– Han var hos meg i går, og nektet for at han har gjort noe. Han fortalte at de hadde kranglet, men slike ting skjer. Man krangler også kommer de tilbake, sier faren.

Ifølge han var sønnen svært lei seg over at kjæresten var forsvunnet.