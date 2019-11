«William» (15) vil aldri gi opp kampen i Hongkong: – For oss er dette krig

Men de vi møter her har ikke planer om å gi opp. Flesteparten av dem er redde for hva som vil skje dersom de gjør det.

Alle risikerer opp til 10 år i fengsel etter å ha deltatt i demonstrasjonene.

– For oss er dette krig

«William» lar seg ikke skremme av at rekkene tynnes ut. Men han er åpenbart skuffet over det store antallet som har valgt å overgi seg etter at politiet sa de ville storme universitetet.

– Hvorfor er du fortsatt her?

– For oss som er her er dette krig. Jeg vil være den siste her. Jeg vil aldri gi opp, sier han.

– Vi trenger demokrati

Demonstrantene er bekymret for fremtiden. De hevder at myndighetene i Kina stadig strammer grepet om Hongkong.

Mange frykter at de snart vil få innskrenkede rettigheter, og leve under samme lover og regler som de som bor i Fastlands-Kina.

– Vi trenger demokrati. Det er viktig for Hongkong. Det er det vi vil ha, sier «William».

Foreldrene til 15 åringen er ikke glade for at han deltar i de voldsomme demonstrasjonene.

– De er uenige i dette. De synes det er farlig. De mener politiet ikke gjør noe galt.