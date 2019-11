Onsdag kveld melder Sky News at prins Andrew trekker seg fra offisielle oppdrag etter intervjuet der han kopler seg selv til Jeffrey Epstein.

I en uttalelse sier også prinsen at han har dyp sympati med ofrene til Epstein. Han sier også at han er villig til å bistå myndighetene i USA med etterforskningen av eventuelle lovbrudd, dersom det er nødvendig.

Han sier han trekker seg fra alle offisielle oppdrag i nærmeste framtid.

Det var et intervju prinsen ga til BBC i helgen som har skapt voldsomme reaksjoner.

Menneskehandel

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep, og var på dødstidspunktet siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Epstein omgikk i mange år kjente politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump – og prins Andrew. Etter at historiene om Epstein begynte å rulle, har det vært stille fra den britiske prinsen, bortsett fra en uttalelse fra Buckingham Palace i august.

Deres vennskap var godt dokumentert, og i tiden før og etter Epsteins død har det blitt rettet overgrepsanklager også mot prins Andrew, som er sønn av dronning Elizabeth.

Epstein tok livet sitt på cella i august.

Lange forhandlinger

Intervjuet som ble sendt sent lørdag er resultatet av et halvt års forhandlinger mellom BBC og det britiske kongehuset.

Tidligere har prinsen benektet påstandene mot Epstein, og har vært ordknapp om sitt forhold til Epstein.

Søndag melder Sky News at PR-rådgiveren sa opp på grunn av prins Andrews beslutning om å stille opp i intervjuet.

Det er særlig hans mangel på sympati for ofrene i intervjuet, det er blitt reagert på de siste dagene.

Anklager

Virginia Giuffre, som tidligere het Virginia Roberts, hevder at hun ved flere tilfeller ble tvunget til å ha sex med prinsen mellom 2001, da hun var 17 år gammel, og 2002. Det skriver BBC.

– Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har møtt henne. Jeg er helt overbevist om at jeg aldri har vært på nattklubben Tramp med henne, sier prins Andrew i intervjuet.

Her er prins Andrew med armen rundt Virginia, i Ghislaine Maxwells bolig i London i 2001. Foto: faksimile fra rettsdokumenter i Epstein-saken

Flere britiske medier, blant annet The Sun, har tidligere publisert et bilde som viser prins Andrew og Giuffre sammen i huset til Epsteins assistent Ghislaine Maxwell i London i 2001. Maxwell ble omtalt som «madam», altså Epsteins «bordellbestyrer».

Bildet er også gjengitt i amerikanske rettsdokumenter som ble offentliggjort i høst av blant andre The Black Vault. Dokumentene viser at Giuffre ga FBI flere bilder da hun ble avhørt av dem om saken i 2011.

Avsluttet rettsprosessen

Dommer Richard Berman innvilget i slutten av august påtalemyndighetens henvendelse om å henlegge siktelsen mot Epstein, etter at han ble funnet død på cella si.

Dommer Berman valgte i stedet å la flere av kvinnene som har anklaget Epstein for overgrep, få mulighet til å fortelle sine historier.

Amerikanske myndigheter har lovet at eventuelle medskyldige i saken vil bli straffeforfulgt. Saken etterforskes også i Frankrike, som Epstein pleide å besøke med falskt pass.