Lørdag landet Frode Berg på norsk jord, etter å ha blitt dømt for spionasje i Russland.

Tirsdag kveld holdt han en pressekonferanse der han fortalte sin versjon av det som skjedde.

– Jeg fikk en forespørsel fra en bekjent, som jeg visste jobbet i E-tjenesten, om å gjøre noen leveranser. Jeg fikk ikke helt vite hva det gjaldt, men det ble sagt noe om at det skulle være snakk om noe økonomisk bistand, sa Berg.

Etter fire leveranser sa han at han ikke lenger ønsket være med på det.

– Jeg forsto det ikke var en vanlig vennetjeneste, og sa jeg ikke ville gjøre det mer. Da ble det veldig viktig for dem at jeg tok en siste tur, sier Berg.

På denne turen ble han pågrepet av russiske myndigheter.

– Jeg er bitter og sint for det som skjedde, sier Berg, som også kalte det en etterretningsskandale.

Reagerer

Tirsdag kveld gikk SV-leder Audun Lysbakken ut og sa han var svært bekymret etter å ha hørt Bergs pressekonferanse.

– Frode Berg må tas på alvor. Jeg blir urolig når han sier han ble presset av E-tjenesten, sier Lysbakken.

Nå sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han vil stille flere spørsmål om saken til regjeringen.

– Det er jo en sterk historie fra en mann som har hatt to utrolig belastende år. Også gjør det jo at en stiller spørsmål ved hvordan E-tjenesten opptrer, sier Gahr Støre til TV 2.

– Her må Etterretningstjenesten gå gjennom sine rutiner og finne ut hva som har skjedd, sier han.

– God e-tjeneste

Sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, sier i en pressemelding onsdag at han har tillit til at Stortingets kontrollutvalg vil gå grundig gjennom Frode Berg-saken.

– Generelt er det ikke sånn at E-tjenesten skal rekkerutere folk med tvang eller press. Vi har et godt fundament for å ha god demokratisk kontroll på etterretningstjenesten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Er det grunn til å være bekymret for hvordan E-tjenesten opererer ovenfor norske borgere?

– Nei, vi har en god e-tjeneste, vi har en veldig god kontroll, og vi skal huske at vi får veldig god informasjon fra de årlige risikorapportene fra E-tjenesten. Vi har et godt kontrollorgan for denne tjenesten, sier han.