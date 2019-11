José Mourinho har gjort sitt første TV-intervju etter at han ble Tottenham-manager.

– Jeg kunne ikke vært mer lykkelig, og hadde jeg ikke vært så lykkelig, hadde jeg heller ikke vært her, sier portugiseren i et intervju med sin nye klubbs egen TV-kanal.

Mauricio Pochettino ble sparket som Spurs-manager tirsdag kveld. Allerede onsdag ledet Mourinho sin første Tottenham-trening.

– Jeg kan love lidenskap for jobben, men også for klubben min. Det er et privilegium for en manager å ta over en klubb der du er fornøyd med stallen. Dette er ikke noe jeg kun sier nå eller fordi jeg er blitt hovedtrener i Tottenham, men det er noe jeg har sagt de tre-fire-fem suste årene, selv om jeg var motstander, sier han.

– Å spille mot Tottenham på White Hart Lane var alltid vanskelig, men det var også vakkert. Det er et av stedene du går med lidenskap, men også respekt. Jeg har tidligere snakket om klubbens potensial, kvalitet på spillerne og den fantastiske jobben klubben gjør. Jeg liker virkelig stallen, fortsetter Mourinho.

Mourinho er blitt beskyldt for ikke å satse på unge spillere, men han er klar på at han ønsker å løfte frem unggutter fra akademiet.

– Det er ikke en eneste manager som ikke liker å bruke og hjelpe unge spillere. Problemet i noen klubber er at de under deg ikke er gode nok til å produsere disse spillerne. Se på vår historie, så ser du et akademi som alltid har gitt førstelaget spillere de trenger. Jeg ser også frem til å jobbe under den profilen, sier han.

Den tidligere Chelsea- og Manchester United-manageren tar over et Tottenham-lag som ligger på 14. plass i Premier League med elleve poeng opp til Manchester City på fjerdeplass.

– Vi vet hvor vi ligger, og vi vet at vi ikke hører hjemme der. Vi tar én kamp av gangen, og vi går for å vinne hver eneste kamp. Så får vi se på slutten av sesongen hvor vi er, men vi vet at vi kommer til å være et annet sted enn der vi er nå. Jeg ser frem til utfordringen, ansvaret og gjøre alle som elsker klubben lykkelige, sier Mourinho.

Saken oppdateres!