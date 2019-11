Det vakte oppsikt da Frankrikes president Emmanuel Macron karakteriserte NATO som hjernedød i et intervju med The Economist 7. november.

Utsagnet førte til et forslag fra den tyske utenriksministeren Heiko Maas om at en ekspertkommisjon skal utrede et tettere politisk samarbeid i NATO.

Forslaget ble kjent tirsdag, og onsdag diskuterer NATOs utenriksministere forslaget på et møte i Brussel.

– Veldig god idé

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide støtter forslaget fra den tyske utenriksministeren.

– Det er en veldig god idé. Gitt at det har fornuftige rammer.

Hun utdyper at NATO i mange år har fokusert mye på det operative, ved blant annet å øke forsvarsbudsjettene og investere i nye kapasiteter.

Ifølge Eriksen Søreide kommer NATO til å fortsette med dette også i årene framover.

– Samtidig ser vi også at vi har behov for å samle trådene politisk. Rett og slett fordi dette også er en politisk allianse, sier Eriksen Søreide.

Hun understreker at styrken til NATO defineres av hva alliansen er villig til å gjøre politisk og hva medlemmene er villig til å ofre for hverandre.

– Hjernedød

Den danske statsministeren Mette Fredriksen har uttalt at hun forstår Macron, og har også etterlyst en klarere politisk strategi for NATO.

Hun har foreslått at EU tar et sterkere grep om Europas forsvar.

– Er dette svaret på Macrons kritikk?

– Nå tror jeg ikke vi skal legge Macrons uttalelser til grunn for alt NATO skal gjøre framover, og vi har uttrykt at vi er uenige i det. Og det opplever jeg at veldig mange andre har gjort også, sier Eriksen Søreide.

Hun forteller at det operative fokuset har resultert i ny kommandostruktur og betydelig økte forsvarsbudsjetter.

– Men vi må passe på at den politiske siden av NATO henger med i utviklinga, og derfor mener vi det er et godt initiativ fra Tyskland, til å få opp denne diskusjonen i den nærmeste tiden, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Ventes Tyrkia-kritikk

På utenriksministermøtet er det ventet at flere medlemsland vil kritisere NATO-medlemmet Tyrkias invasjon i Nord-Syria.



NATO er også preget av at USAs president Donald Trump flere ganger har sådd tvil om amerikanernes interesse for NATO-samarbeidet.

Blir det enighet om forslaget på utenriksministernes møte i Brussel, kommer det til å bli et tema på NATO-toppmøtet utenfor London om to uker. Det er meningen at generalsekretær Jens Stoltenberg skal lede ekspertgruppens arbeid.