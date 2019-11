Se Crystal Palace mot Liverpool på TV 2 Sports Premium og Sumo lørdag kl. 16.00.

Mohamed Salah og Andy Robertson har begge stått over landskampene den siste uken på grunn av hver sin ankelskade.

Nå ryker også lørdagens bortekamp på Selhurst Park mot Crystal Palace for Liverpool-duoen, skriver Sky Sports.

Liverpool har så langt ikke bekreftet noe.

Fra før er Joël Matip definitivt utilgjengelig.

Liverpool var uten Salah i sesongens eneste poengtap i serien, 1-1 mot Manchester United. Da ble Divock Origi satt inn på laget. Salah står med ni mål og fem assist i høst.

Robertson har spilt samtlige minutter så langt i Premier League. Etter at Alberto Moreno gikk gratis til Villarreal i sommer, er James Milner mannen Jürgen Klopp kastet inn på venstrebacken når Robertson har fått hvile.

Xherdan Shaqiri er tilbake i full trening etter å ha vært ute med en skade i leggen de to siste månedene. Sveitseren skal være aktuell for en plass i kamptroppen. Joe Gomez mistet forrige landskamp for England, men midtstopperen skal ifølge rapportene bli frisk i tide til lørdagens kamp.

Liverpool leder Premier League med åtte poeng ned til Leicester på andreplass. Etter 3-1-seieren over Manchester City er det ni poeng ned til de regjerende seriemesterne.