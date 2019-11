To ulver skutt fra helikopter i Rendalen

SKUTT: De to ulvene ble skutt av statens naturoppsyn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Kort tid etter at Miljødirektoratet vedtok ekstraordinær felling av inntil to ulver i Rendalen, ble to ulver skutt fra helikopter.