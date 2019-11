– Jeg tror han angrer på valget nå

Se Atalanta-Juventus på TV 2 Sport Premium lørdag fra kl. 14.55 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo.

Før sommeren var Matthijs de Ligt det heteste navnet på overgangsmarkedet, etter å ha ledet Ajax til semifinale i Champions League og til hjemlig suksess i Nederland.

I 2018 ble han den første forsvarspilleren til å bli kåret til Golden Boy, tittelen til det største fotballtalentet i verden.

Barcelona, Liverpool, Manchester United og samtlige toppklubber i Europa jaktet på signaturen til den unge midtstopperen.

Valget falt på Juventus.

Det tror Nederland-legenden Patrick Kluivert at de Ligt angrer på den dag i dag.

– Vi snakker åpenbart om en fantastisk forsvarsspiller, men han måtte ta valg. Det tror jeg han angrer på nå, men sånn er det. I livet så må man ta valg, noen ganger gode, andre ganger dårlige. Man må lære av valgene man tar, sier Kluivert som er direktør for Barcelona-akademiet, ifølge Bleacher Report.

– Ser ikke hvorfor han skulle angre

TV 2s kommentator Espen Ween er ikke enig med Kluivert.

– Jeg tror ikke han angrer så veldig. Han ligger an til å bli seriemester i Italia og selv om det var litt tilfeldig at Giorgio Chiellini ble skadet, så hadde han nok vært bankers på laget uansett. Jeg ser ikke hvorfor han skulle angre på det valget, så kan jo det hende at Patrick Kluivert har en agenda, han er jo veldig pro-Barcelona, sier Ween.

Barcelona sikret seg lagkamerat Frenkie de Jong fra Ajax og var etter ryktene svært nære å sikre seg signaturen til de Ligt.

– Personlig prøvde jeg ikke å overtale ham om å gå til Barcelona, forteller Kluivert.

– Han har slitt litt

Men etter at Matthijs de Ligt valgte å gå til Juventus har ikke prestasjonene vært like bemerkelsesverdige som for Ajax i Champions League året før.

I starten av sesongen var den unge nederlenderen involvert i flere baklengs mål og Juventus holdt nullen bare to ganger i de første sju kampene med midtstopperen på banen.

– Det er ytterst få som er overlegene hele tiden. Han har slitt litt, men han har levert omtrent som forventet. Han har hatt noen grove misser for Nederland, men det er jo ingen fotballspillere som ikke gjør feil. I Juventus har han klart seg bra og han ble matchvinner mot Torino i byderbyet, det hjelper på, forteller TV 2-kommentatoren.

– Jeg tror han kommer til å passe bra under Sarri etter hvert, når han får implementert det han vil i Juventus. Sarri trenger litt mer tid i Juventus og der tror jeg de Ligt kommer til å være en viktig brikke i ombyggingen av hvordan de vil spille på, sier Ween.