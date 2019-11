Elverums håndballherrer som står med ett poeng etter åtte kamper i denne sesongs Champions League. Neste sesong blir nåløyet for turneringen enda trangere da turneringen går fra 28 til 16 lag.

Elverum fylte Håkons hall i september da PSG og Sander Sagosen kom til Norge. Over 12.000 tilskuere satt ny publikumsrekord for en håndballkamp på norsk jord. Når Elverum møter Flensburg 15. februar blir det igjen i Håkons hall.

– Vi må vise interesse for Champions League ved å flytte kamper til Håkons hall og andre store haller, og fylle dem. Vi må vise at vi på parameterne er like store som Barcelona, eller større, sier Kalle Björkmann som er markedssjef i Elverum håndball.

Mulig vei inn

En spisset turnering vil også generere mye mer penger for klubbene som kvalifiserer seg. Derfor er Norges beste håndballag desperate etter å vise seg fra sin beste side.

TV 2s håndballekspert Bent Svele forklarer hvorfor det ikke bare er sportslige kriterier som spiller inn når det skal bestemmes hvem som får spille Champions League.

– EHF blir stolte når de ser arrangement som det Elverum hadde i september da PSG var i Norge. De er opptatt av oppmerksomhet og penger. Champions League har mange faste plasser, men også noen wildcard. Det er wildcard som er Elverums mulighet neste sesong, sier Svele.

– Er det realistisk?

– Først må de vinne sluttspillet i Norge. Så må gjøre noen gode kamper i Europa denne sesongen. Da vil 12.000 tilskuere på hjemmebane og et fantastisk håndballfest nok en gang denne sesongen spille inn. Om det holder til en ny Champions League-billett vil tiden vise, men Elverum gjør i hvert fall det de kan for å henge med de store gutta, forklarer håndballeksperten.

«Norske» Flensburg

Flensburg er et av verdens beste håndballag og med fire norske landslagsspillere på laget tror Elverum håndballinteresserte vil ta turen til Lillehammer 15. februar. Magnus Abelvik Rød gleder seg til kampen.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å komme hjem til Norge og møte Elverum i Håkons hall. Det er veldig viktig at Elverum er med i Champions League. Det viser at Norge har en høy standing internasjonalt. Da vil de møte bedre motstand som er viktig for talentutviklingen i Norge, sier Bundesliga-proffen som forlot Norge som 19-åring.