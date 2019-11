Gjennom selskapet JFP Retail Drift As har de kjøpt bokhandlerkjeden og søsterselskapet Boklageret AS for 30,2 millioner kroner, ifølge avisa.

Dermed kan konkursspesialistene, som også sikret seg restene etter Vita-konkursen, starte en restruktureringsprosess i bokkjeden.

– Kjøper, JFP Retail Drift AS, har intensjon om å videreføre deler av den virksomheten som tidligere er drevet av Notabene AS og Boklageret AS. Det er ikke endelig avklart hvilke butikker som skal videreføres, hvilke som det vil være midlertidig drift i og hvilke som vil bli avviklet, sier bostyrer Ellen Schult Ulriksen til DN.

Antallet butikker i kjeden har blitt redusert år for år, og kjeden har nå 42 utsalgssteder.

Bokhandlerkjeden slo seg selv konkurs tirsdag formiddag. Også datterselskapet Boklageret slo seg konkurs. Det er ikke første gang at Jotunfjell kjøper restene av bokhandlerkjeden.

Etter at Notabene gikk konkurs i 2013 ble Jotunfjell på et tidspunkt største eier, men solgte seg etter hvert ned og var fjerde største eier da selskapet gikk konkurs tirsdag.

