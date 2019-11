«Kjære illsinte middelaldrende mann i kondomdrakt en ellers avslappende søndags formiddag...».

Slik åpnet Tromsø-kvinnen Hanne-Karine Holstad (36) sitt Facebook-oppgjør med en for henne ukjent skiløper etter tur i løypene i Tromsømarka sist søndag.

Der ble hun vitne til at en skiløper skjelte ut en eldre mann som var så uheldig å tråkke i skiløypa.

– Det gjelder å ta hensyn, også til de som ikke går på ski, sa Holstad til TV 2 da vi publiserte hennes krasse Facebook-oppdatering.

– Ødelegger stemningen

Hun er ikke den eneste som har fått nok av at enkelte skiløpere oppfører seg som om de eier løypene, og skremmer så vel mindre ambisjonstunge skiløpere som to- og firbeinte brukere av fotgjengersonen i løypenettet.

– Vi snakker om et meget begrenset antall personer, et bittelite fåtall som gjennom sin framferd er med på å ødelegge stemningen i sporet som daglig brukes av flere hundre byborgere, forteller Tromsøs egen markasjef, friluftsrådgiver Henrik Romsaas i Tromsø kommune, til TV 2.

Politiet er orientert

Romsaas forteller at de etter søndagens hendelse tok kontakt med politiet.

– Det gjorde vi slik at de kan følge opp om de vil. Det er ingen anmeldelse, og derfor opp til politiet å vurdere om de finner grunn til å følge opp på et forebyggende plan, sier Romsaas.

Han bekrefter at han har fått flere henvendelser over tid fra brukere som forteller om tilsvarende episoder, og der det pekes på den samme personen.

– Vi driver ikke etterforskning, og er heller ikke opptatt av å ta noen, men mange tar kontakt med meg om stort og smått om det de opplever i løypene.

Ønsker harmoni

Friluftsrådgiveren forteller at de ønsker fred og harmoni i løypene i Tromsømarka.

– Vi ønsker ikke slike saker, og det forutsetter at folk tar hensyn til hverandre. Dette gjør folk til fots ved å bruke gåsonen, og alle som bruker marka ved å ta hensyn til hverandre, sier Romsaas.

Lars Lindèn, seksjonssjef for etterretning og forebygging i Troms politidistrikt, bekrefter at de kjenner til den aktuelle sak, og at den er meldt inn.

– Vi vil vurdere videre oppfølging, sier han.

– Bare vas

TV 2 har vært i kontakt med skiløperen som skal være identifisert i den aktuelle sak, men han avviser å ha noe med dette å gjøre.

– Dette er bare vas, og jeg ønsker ikke å fortsette denne samtalen, var det eneste han ville bidra med for på opplyse saken.

Hanne-Karine Holstad er mer talefør.

– Jeg synes det er helt fantastisk å høre at politiet nå er involvert. – Man skal ikke kunne oppføre seg på en slik måte mot andre uten at det får konsekvenser, sier hun.

Selv var 36-åringen på tur med sine to hunder i Tromsømarka da hun så hendelsen.