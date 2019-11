38-åring drepte kona med metallstang etter å ha snoket på mobilen hennes

I høyesterett i Snaresbrook forklarte Deakin-White at han drepte kona etter at hun blant annet ba ham velge mellom henne og kvinneundertøy.

Under rettssaken, som har vekket stor oppsikt i en rekke britiske medier, innrømmer han at han angrep henne i dusjen med en såkalt ChinUp-stang i metall.

Ifølge The Guardian husker han bare deler av drapet.

– Jeg husker at jeg slo henne, jeg husker at hun gled ned i badekaret. Jeg husker ikke blodet, jeg husker ikke lydene. Jeg husker at jeg slo henne da hun var oppreist. Jeg husker at hun gled og at hun lå i badekaret. Og jeg hater synet av blod, uttalte han i retten.

Målt opp mot den nye elskeren

De to hadde vært sammen i åtte år da Parsons fortalte ektemannen at hun var lei av at han brukte kvinneundertøy. Hun sa også at elskeren hennes visste hvordan han skulle behandle henne i senga.

I retten fortalte Deakin-White hvordan det svartnet for ham etter å ha funnet ut at kona var utro, og at hun sa at hun ville ha tatt abort hvis hun ble gravid med ektemannen.

TATT: Roderick Deakin-White på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Ifølge The Telegraph hadde Deakin-White to uker tidligere snoket på konas mobil og funnet ut av utroskapen.

– Amy Parsons betalte den høyeste prisen på grunn av Deakin-Whites kontrollerende, egoistiske og voldelige oppførsel, sa etterforsker Darren Jones i Scotland Yard til dommeren.

Deakin-White angrep henne med metallstangen og slo henne flere ganger i ansiktet og bakhodet.

Badet skal ha vært fullt av blod da politiet ankom leiligheten i Whitechapel øst i London.

Deakin-White meldte seg selv til politiet etter en samtale med en kamerat.

– Drapet i seg selv var forferdelig. Denne nakne kvinnen ble med hensikt slått i ansiktet – naken og ikke i stand til å forsvare seg, uttalte dommer John Lafferty etter at dommen falt i høyesterett.

Alter egoet «Jane»

I retten fortalte Deakin-White om sitt forhold til kvinneklær, og om hans alter ego «Jane».

Lege Tim Green, som behandlet Deakin-White etter drapet, fortalte hvordan Amy Parsons hadde fortalt mannen at hun var ukomfortabel med at han likte kvinnetruser og -sko.

– Han hadde gjort sitt beste for å redusere antall ganger han gjorde det, sa Green.

– Det var ikke noe jeg gjorde hele tiden, men jeg gjorde det noen ganger da vi hadde sex. Det var komplisert. Noen ganger likte hun det godt, og andre ganger gjorde det henne opprørt, forklarte Deakin-White.

– Hun var ikke glad for at han likte å kle seg i kvinneklær da de var intime sammen, uttalte Parsons advokat i retten.