Foreldre dømt til fengsel for vold mot tvilling-spedbarn

DØMT: Et foreldrepar er i Borgarting langmannsrett dømt til fengsel for å ha utøvd vold. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Et foreldrepar er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel for å ha utøvd vold mot sine to barn. Foreldrene vurderer å anke dommen.