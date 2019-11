Gordon Sondland beskrives som et svært viktig, men foreløpig lite samarbeidsvillig vitne, for den mulige riksrettstiltalen mot USAs president Donald Trump.

Sondland er Trumps EU-ambassadør, og under en utspørring som foregikk bak lukkede dører i en bunker ved Capitol Hill tidligere i november, svarte han «jeg husker ikke» når han ble presset på sin medvirkning til kontakten mellom Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Sondland er hotellmilliardæren som ble EU-ambassadør som takk for et betydelig bidrag i Trumps valgkamp.

Onsdag er fjerde dag av høringen i saken, og foreløpig har flere vitner pekt på Sondland som en sentral formidler av Trumps krav om at Ukraina skulle grave opp noe kompromitterende om presidentrivalen Joe Biden som motytelser for amerikanske mlitærhjelp.

Kan nekte

Flere har pekt på at de tidligere vitnene i saken bygger opp mot Sondlands vitnemål.

Sondland kan også under høringen nekte å svar, si at han ikke husker, eller han kan ende opp med å komme med opplysninger som kan gjøre stor skade for Trump.

Sondland har allerede innrømmet at han visste om militærbistand som var satt på vent i påvente av en ukrainsk granskning av Biden.

– Trodde ikke mine ører

Tirsdag var oberstløytnant Alexander Vindman et av vitnene i høringen.

Han var vitne til den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj, der Trump skal ha bedt om denne tjenesten.

– Jeg trodde ikke mine egne ører. Det er høyst upassende for USAs president å be en utenlandsk regjering granske en amerikansk statsborger og politisk motstander, sa Vindman.

Det sentrale i saken er Trumps angivelige forsøk på å få ukrainerne til å granske Biden, samt udokumenterte påstander om at det var ukrainerne, ikke russerne, som hjalp Trump under valgkampen.

Trump selv nekter for å ha holdt tilbake militærbistand for å få Ukraina til å etterforske hans politiske rival Biden. Han hevder Demokratene bare vil bli kvitt ham, og at dette er bakgrunnen for saken.

Høringen starter klokken 14.50 norsk tid onsdag. Den kan du følge på TV2.no.