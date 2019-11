– Her ser vi et av de bildene som SINTEF har analyserte for oss. Her har de funnet tre punkt i bildet med fargenyanser i bildet som svarer til de fargene savnede hadde på seg da hun forsvant, forklarer spesialetterforsker Kåre Skare Lystad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Maja Herner (25) ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta på Sunnmøre 21. november i fjor og hadde planlagt en tur i fjellområdet overfor Ørsta, hvor blant annet fjellet Saudehornet ligger. Siden har hun vært savnet.

– Søkejobben som har vært gjort, er noe av det mest omfattende som er gjort noen gang. I tillegg til det tradisjonelle søket med personer, har vi gjennomført dette helt spesielle fotoprosjektet som har gjort oss i stand til å undersøke fjellparti som ellers er krevende og vanskelig tilgjengelig for letemannskapene, forklarer etterforskningsleder Yngve Skovly.

DETALJERT: Politiet har finstudert 2600 foto ned til minste detalj for å finne den savnede kvinnen. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Mange markeringer

For politiet selv og SINTEF har med dataverkøy automatisk fargeanalysert 2600 høyoppløselige bilder som ble tatt fra politihelikopteret. I tillegg til denne maskinelle analysen har politiet også brukt enorme ressurser på manuell analyse av de samme bildene for å se etter Herner eller gjenstander som kan knyttes til forsvinningen.

SAVNET: Polske Maja Herner kom aldri tilbake fra fjellturen i Ørsta for ett år siden. Foto: Foto: privat

– For å komme ned på såpass detaljnivå så ville jo alternativet vært å gå manngard i hele fjellet og fysisk kikket ned i alle sprekker eller rare formasjoner som en person kan falle ned i. Bildene gir oss unike detaljer som letemannskapene rett og slett ikke ville ha sett. Det er snakk om flere hundre markeringer som ble meldt inn til de som var ansvarlige for søket, sier spesialetterforsker Skare Lystad.

Til tross for den massive leteinnsatsen og omfattende politietterforskning, står politiet helt uten spor etter Maja Herner.

– Siden det har gått så lang tid, vurderer jeg det som lite sannsynlig at hun blir funnet, sier politiinspektør Yngve Skovly til TV 2.

Ingen kriminalsak

– Hvorfor er dere så sikker på at dette sikker på at dette ikke er en kriminalsak?

– Vi har arbeidet ut fra ulike hypoteser, blant annet at hun kunne ha forsvunnet frivillig. Det er ikke noe som tyder på en kriminell handling, og da gjenstår hypotese om at hun har forulykket i fjellet, svarer Skovly.

Politiinspektør Yngve Skovly, Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Arne Rovick

Tidligere i høst ba politiet i Møre og Romsdal Kripos om bistand til å gjennomgå forsvinningssaken på nytt.

– Vi venter på rapporten fra Kripos i slutten av måneden, og ut fra den får vi se om det er ytterligere etterforskningsskritt som må gjøres, sier Skovly.

Lokalavisa Møre-Nytt skriver i dag at det har vært unormalt mye aktivitet med ravn i et område som ikke har vært sjekket ut av politiet.

– Jeg tror politiet har vært for opphengt i at det skjedde noe i fjellet og lagt for lite vekt på muligheten for at Herner var å tur ned mot Engeset. Den ravnaktiviteten var ikke normal og det kan ligge noe der. Jeg tenker på dette nesten daglig og det gjør kona også, sier Lars Foldal, som bor i området, til Møre-Nytt.