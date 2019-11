Giftet seg med en fremmed på TV – nå prøver han seg i nytt datingprogram

I TV 2 Sumo-programmet Kjærlighet til alle får tre tidligere Jakten på kjærligheten-profiler en ny sjanse til å finne en kjæreste.

Sondre Stubrud (32), Vegar Valbø (32) og Else Strøm Larsen (36) får møte fem friere hver, og de skal alle bo sammen på en herregård.

I mandagens episode av TV 2 Sumo-programmet blir alle overrasket da det kommer inn en ny frier.

Else, som tidligere har sendt hjem to av sine friere, får nemlig sjansen til å bli kjent med en ny mann.

Inn kommer Peter Theolin (41) fra Oslo, som jobber som økonomisk rådgiver.

Giftet seg med en fremmed

Dette er ikke første gang Peter dater på TV. I fjor høst giftet han seg med en fremmed i datingprogrammet «Gift ved første blikk». Det ble sendt på TVNorge i vår.

Peter og Mariel Herland (33) valgte å ikke satse på forholdet etter den fem ukers lange innspillingen, og i dag er de separert.

Svensken, som har bodd i Norge siden 2006, er klar for å finne den store kjærligheten, og derfor takket han ja da kompisene meldte ham på Kjærlighet til alle.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men det virket spennende. Jeg liker å prøve alt som er annerledes enn de vanlige måtene å møte en date på, sier han til TV 2.

Peter innrømmer derimot at han var litt skeptisk til bonderomantikk-preget på programmet.

– Jeg er ingen bonde, så jeg var litt redd for at det bare ville være bønder der og at det ville være en dårlig match. Men slik ble det ikke, sier han.

DATER PÅ TV: Else Strøm Larsen blir overrasket når Peter Theolin dukker opp som en ny frier i Kjærlighet til alle. Foto: Kristin Skavåsen/TV 2

Positivt førsteinntrykk

I Kjærlighet til alle skal Peter date Else, som var frier under årets sesong av Jakten på kjærligheten. Han avslører at han fikk et veldig positivt førsteinntrykk av henne.

– Else var sprudlende, engasjerende, søt og interessant, og i tillegg så hun bra ut. Det var en fin kombinasjon, så vår første blinddate ble en fin opplevelse. Hun var lett å prate med, sier han.

Else forteller til TV 2 at hun også følte at de hadde en umiddelbar god kjemi.

– Han var veldig hyggelig og enkel å prate med. Jeg følte at han var en trygg person med god energi, sier Else til TV 2.

– Var sjokkerte

Da Peter dukket opp, var TV-innspillingen og datingen allerede godt i gang. Både Else og de andre frierne ble satt ut av den nye konkurrenten.