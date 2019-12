Velg røkt eller urøkt pinnekjøtt.

Beregn 350-450 gram pinnekjøtt per person.

De fleste kjøper pinnekjøtt ferdig oppdelt.

Kjøper du hel side, del pinnekjøttet langsetter mellom hvert ribb-ben. Da trenger du en god kniv og en sag. Legg kjøttet til utvanning i kaldt vann i minst 24 timer, gjerne 30 timer, for å få et lettsaltet og mørt pinnekjøtt.

Wenche sitt triks, er at hun damper pinnekjøtt på en seng av hele mandelpoteter med skall. Gulløye, ringerikspoteter eller andre poteter kan også brukes. Ved å gjøre dette får potetene en unik smak, i tillegg til at du sparer både tid og oppvask på julaften!

Du kan også dampe pinnekjøttet over en rist (fiskekjele) eller på bjørkepinner (uten bark). Pinner til å dampe pinnekjøttet på kan også kjøpes på butikken. For litt ekstra smak kan en liten einerkvist legges i gryten sammen med pinnene.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere.

Fyll på vann. Det skal stå i høyde med underlaget, det vil si rett under pinnekjøttet. Legg på lokk og la kjøttet dampe i cirka 3 timer, til det løsner fra benet. Pass på at det ikke koker tørt. Etterfyll vann om nødvendig.

Pinnekjøttet kan legges under grillen en kort stund før servering, slik at det blir knasende sprøtt. Men vær obs på at det går raskt!

Server pinnekjøttet med mos av kålrot. Kokesjyen brukes som saus.

Noen velger å servere vossakorv eller en annen grov, smakfull pølse ved siden av pinnekjøttet. Del pølsen opp i serveringsbiter og damp sammen med pinnekjøttet de siste 15 minuttene.

Kålrotmos til 4 personer

1-2 kålrot 2-21/2 kg

Eventuelt 1-2 gulrøtter

Vann, salt

Muskat

2-3 ss smør

Fett/kraft fra pinnekjøttet

Skrell kålrot og del i biter. Kok godt i lettsaltet vann til det blir mørt. Hell av kokevannet. Mos den kokte kålroten, bruk en «stapper» eller en stavmikser. Rør inn smør eller fløte og smak til med kraft fra pinnekjøttet, salt, pepper og litt revet muskatnøtt.