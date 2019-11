Et nokså stillestående høytrykk over Russland fører til luft fra sør over Sør-Norge, noe som fører til gråvær med tåke, plussgrader og regn. Torsdag ventes det 30–40 millimeter regn på Østlandet, og det er utstedt jordskredvarsel.

Den varme luften har også kommet til Nord-Norge, og det er bare i Øst-Finnmark det er målt minusgrader.

– Fram til nå har det vært litt motsatt enn hva vi er vant til – finest på Vestlandet og mest regn og trist Østafjells, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Trøndelag er værvinner

Fredag fortsetter gråværet i Sør-Norge og sør på Vestlandet. I helgen er det ikke ventet store endringer. Det blir vått og grått med verken skiføre eller solglimt.

Men Trøndelag får sol og slipper unna nedbør i helgen. Lørdag blir det også veldig fint vær på Vestlandet, men det kan komme litt regn i Rogaland og Hordaland søndag.

– Generelt er det Trøndelag som blir værvinner. Østafjells – fra Vest-Agder til svenskegrensa er taperen, sier meteorologen.

Enda verre til uka

Mandag begynner høytrykket over Russland å bevege seg, og det gir plass til at lavtrykk kan nærme seg Norge.

Da blir været i Sør- og Nord-Norge enda verre, ifølge meteorologen.

– Det kommer lavtrykk inn mot Sør-Norge og Vestlandet, som må regne med nok en uke med nedbør. I nord ser det ut til at de kalde luftmassene returnerer, og at snøen kommer tilbake i midten av neste uke, sier han.

Fortsatt fint i Trøndelag

I Sør-Norge må man imidlertid opp i høyden for å finne snø og skiføre.

– Det er ingen snøfnugg i vente, med mindre man befinner seg i høyden, sier Sarchosidis.

Også ut i neste uke slipper Trøndelag unna det verste tåkeværet, men også der blir det litt nedbør innimellom.

– De får minst nedbør av alle. Denne gangen er de heldige. Fra onsdag og utover blir det litt mer skyet, men det er ikke snakk om skikkelig regnvær, sier meteorologen.

