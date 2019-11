Det ruller over 2,5 millioner personbiler på norske veier. Gjennomsnittsalderen på disse har vært relativt stabil i mange år.

Nå er den på 10,5 år. Men her skjuler det seg store geografiske forskjeller.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er blant dem som vet mye om den norske bilparken. De har funnet frem til de to kommunene som utgjør ytterpunktene her, nemlig de med lavest og høyest snittalder på bilparken.

De "yngste" bilene finner vi – kanskje ikke helt overraskende – i Bærum. Her er gjennomsnittsbilen 6,8 år. I andre endel av skalaen: Skjåk ganske langt nord i Gudbrandsdalen. Bilene her er ikke bare litt eldre enn i Bærum. Nei, her er det betydelig forskjell. Gjennomsnittsbilen i Skjåk er nemlig 18,2 år gammel!

Mange har kjøpt elbil

I Oslo er snittalderen for øvrig 8,2 år På landssnittet 10,5 finner vi blant andre kommuner som Tromsø, Lillesand og Notodden.

Brooms bilekspert Benny Christensen bor selv i Asker, som er nabokommunen til Bærum. Han er ikke veldig overrasket over disse tallene:

– Nei. Bærum har i veldig mange år hatt en relativt ung bilpark. De siste årene har nok det ytterligere forsterket seg ved at dette tidlig var en elbil-bastion. Mange som bor i Bærum, jobbpendler inn til Oslo. Og der har særlig adgangen til kollektivfeltene vært viktig for at mange har skaffet seg elbil, sier Benny.

Ekspert spår priskrig på elbil i Norge

Mange i Bærum er jobbpendlere. Denne gruppen var blant de første som skaffet seg elbil her til lands. Foto: Scanpix.

Ruster ikke så mye

– Dette har vel også med økonomi å gjøre?

– Helt sikkert. Mange i Bærum tjener godt og har råd til å bytte bil ofte. Noe handler nok også om at det kan gi status å ha ny bil og følge med på biltrendene. Når naboen har ny bil, gir det kanskje et puff til å bytte selv også.

– Men slikt er ikke like viktig i Skjåk?

– He he, det tør jeg ikke spekulere så veldig i. Men gudbrandsdøler er som kjent et sindig folkeslag. Trendene kommer kanskje litt senere hit. Her ser vi nok heller ikke noen stor elbileffekt. En annen faktor er klimaet. I Skjåk er det tørt og på vinteren: Kaldt. Det gjør at bilene ikke ruster så fort som mange andre steder i Norge. Der er kontrasten stor til de som kjører rundt på saltede veier flere måneder i året, sier Benny.

Når gjennomsnittet i Skjåk er på 18,2 år, betyr det naturligvis at det finnes mange biler der som er betydelig eldre enn dette. Men hvor lenge holder egentlig en "vanlig" bil. Broom-Benny mener svaret på det ikke er så enkelt:

Denne skal redde legendarisk bilmerke

Skjåk har mye flott natur, ren luft - og gamle biler. Her er nemlig snittalderen til bilparken eldst i Norge. Foto: Scanpix.

Alle biler ruster...

– Nei, absolutt ikke. Dette kommer an på så mange ting. Den viktigste faktoren er nok kilometerstanden. Biler som har høy årlig kjørelengde, lever kortere enn de som ikke blir brukt så mye. Det er også forskjeller mellom de ulike merkene, noen har rett og slett lengre levetid enn andre.

– Og så er det en veldig viktig faktor i tillegg: Nemlig eierne. Noen biler er så heldige å komme til eiere som tar gode vare på dem, gir dem regelmessige servicer og skifter slitedeler. Mens andre går mer for lut og kaldt vann. Og da lever de også kortere, mange ganger betydelig kortere.

– De siste årene har bilene også blitt langt mer avanserte, og fått mye mer utstyr. Det er mange ting som koster betydelige summer å fikse. Dermed ser vi også at biler som for øvrig er i god stand, kan bli vraket når noe ryker. Og så har vi rust som en viktig faktor her. Alle biler ruster. Her er det helt avgjørende at rusten blir tatt, før den får lov til å utvikle seg for langt. Gjør man ikke det, blir det til slutt et problem på EU-kontrollen. Slik ender mange biler opp hos høggern hvert år, avslutter Benny.

Hvis bilen din ser slik ut – da skal du være på vakt!

Se video: Her satser Volvo nytt og selvkjørende