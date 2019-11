Tirsdag fortalte TV 2 historien om 17 år gamle Othilie som ved en feil valgte feil type banan da hun brukte en selvbetjeningkasse på Meny.

Bananen hun valgte kostet to kroner mindre enn den hun skulle kjøpe.

Da hun forlot butikken, ble hun stanset av en ansatt, som var sikker på at 17-åringen hadde tastet inn feil banan med vilje.

Forbrukerrådet reagerer

Othilie forteller at hun ble stilt til veggs av den ansatte, og hun deretter ble tatt med til butikksjefens kontor. 17-åringen fikk beskjed om at hun kom til å bli anmeldt for tyveri, og at hun fra nå av var utestengt fra kjøpesenteret Farmandstredet, som Meny er i, i tre måneder.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, reagerer sterkt på behandlingen av Othilie.

– Først og fremst så er selvbetjeningkasser noe butikkene innfører for å effektivisere sin kundestrøm. Kundene har ikke bedt om dette, så her er det butikkens ansvar å ha rutiner og et enkelt system som så langt det lar seg gjøre, hindrer kundene i å gjøre feil, sier Iversen og fortsetter:

– Hvis kunden gjør alt en kan for å gjøre riktig, men likevel slår feil vare og det ikke blir oppdaget, må det gå på bedriftens konto for vanlig svinn. Kunden må betale mellomlegget, men det er ikke straffbart å gjøre feil.

– Altfor drastisk

Seniorrådgiveren sier at dersom man bevisst slår inn feil vare, så kan det fort bli ulovlig. Skjer det en glipp, er det altså ikke straffbart.

– I denne spesifikke saken virker det som de har vært altfor drastisk. Her burde de heller veiledet kunden til å gjøre rett, sier Iversen.

Othilie sa til TV 2 at hun opplevde situasjonen som ubehagelig.

– Jeg syntes at det var litt skummelt. Jeg hadde ikke gjort noe kriminelt, sa Erlandsen.

Det har seniorrådgiver Iversen full forståelse for.

– Det er ikke lett å se forskjell på banan fra banan, sier han.

– Redd for å gjøre feil

Iversen mener at butikken burde brukt skjønn, og sett an situasjonen.

– Hvor sannsynlig er det hun gjorde dette for en vinning? Når du velger samme type frukt, men feil type, så drar butikken det langt når de velger å gjøre dette, sier han.

Iversen mener nok opplevelser av denne typen vil føre til at selvbetjente kasser blir mindre populære.

– Folk blir redde for å gjøre feil, og da kan butikkene oppleve motsatt effekt ved at færre bruker disse kassene, sier han.

Kjøpmann ved Meny Farmanstredet, Hilde Marie Hallenstvet sa til TV 2 tirsdag at saken er avsluttet fra deres kant, og at Othilies familie har blitt informert om dette.

– Vi har beklaget og er ferdige med saken, sa hun.