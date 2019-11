Billigmerke overrasker

– Dette er godkjent, sier Rajendre.

– Ja. Alle disse er godkjent av oss, sier Ness.

Etter mange års erfaring med vask og rens av ulike materialer, har de to en oppfordring til alle som ønsker at ulla skal holde seg fin så lenge som mulig:

Disse produktene testet vi Devold «Duo active»: 948 kroner. Produktene er strikket i to lag. Det er merinoull på utsiden og det syntetiske materialet ThermoLite på innsiden. Helly Hansen «Lifa merino»: 799 kroner. To lag. 100 prosent merinoull på utsiden, syntetiske «Lifa» inn mot kroppen. Cubus: 398 kroner. 100 prosent merinoull. Pierre Robert: 630 kroner. 70 prosent merinoull og 30 prosent polyester. Merk: Prisene er for bukse og genser i størrelse 10 år. Samme produkt i Devold str 2-8 år koster 798 kroner. Helly Hansen 1-9 år: 599 kroner. Pierre Robert 18 mnd-8 år: 498 kroner. Cubus: 1-14 år: 398 kroner.

– Ulltøy til barn kan fint vaskes på 30 grader, selv om det står 40 grader på vaskelappen. Barnetøy vaskes så ofte at det sjelden blir veldig skittent. Vasker du på lav varme holder det seg fint mye lengre, tipser Ness.

Slik brukes plaggene

Alle merkene får skryt etter mange vask. Men hvordan tåler de vanlig bruk av barna som faktisk skal bruke plaggene?

Vemund (5) går i friluftsgruppa på Tveteråsen barnehage på Bøler. Barna er på tur hver dag, hele året – i all slags vær.

Storebror Torjus (7) bruker produktene på skolen under hverdagstøyet. Han bruker også ullproduktene på fotballtrening og kamp. Hver torsdag trener han ute.

Barna har også testet ulla på hyttetur.

Pierre Robert

Etter fire regntunge uker er konklusjonen klar: Dyrest er ikke alltid best.

– Vi hadde høye forventninger til Devold. Begge to har vært veldig glade i Devold-klærne. De kjennes deilige på, ser fine ut, og storebror synes det var veldig deilig at genseren har høy hals. Det har varmet godt og ble ofte valgt når barna selv skulle velge hvilke av de fire produktene de ville ha på, sier mammaen i huset.

Begge brødrene har ull i serien «Duo active», men det er stor forskjell på størrelse seks og ti år.

Lillebror sine Devold-klær har holdt seg fine i fasongen, og har tålt bruk og vask godt. Klærne kjennes deilig å ha på, og lillebror liker mønsteret.

Storebror Torjus sine klær har derimot ikke holdt seg like fine.

– Allerede etter to uker ble det nupper og hull. Det har blitt hull på begge armene, og genseren har blitt veldig nuppete både på mage og rygg. Jeg synes gjerne den skulle holdt bedre enn det, sier Eikbu.

Devold størrelse 10 år.

En samlet vurdering av det minste og det største settet i Devold gir terningkast 4.

Devold: – Vet ikke hva som har skjedd

Devold-settet i størrelse 10 år fikk hull på begge armene etter bare to uker. Foto: Ragne Riise/TV 2

Slik kommenterer markedsdirektør Gro Elisabeth Naalsund i Devold of Norway resultatet:

– Devold lever for å levere kvalitet. Det som er viktig, er at dette ikke er en vitenskapelig test. Det er vanskelig for oss å konkludere med hva som har skjedd her. Vi har nå gått gjennom alle kvalitetstestene på nøyaktig dette partiet og ikke funnet noe galt. Plagget er nå sendt tilbake til vår lab for å utføre flere tester for å finne ut hva som har forårsaket skaden, sier hun.

– Hva om forbrukerne opplever noe liknende?

– Produktene våre skal ha den høyeste kvalitet. Hvis en kunde ikke har en god opplevelse med produktene våre, så er de hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundeservice her i Langevågen, så skal vi hjelpe så godt vi kan, sier Naalsund.

Også hull i Pierre Robert

Pierre Robert fikk heller ikke full score.

Cubus.

– Produktene er kjempebra, det er godt og mykt og holder greit på varmen. Det har kule farger og har blitt valgt til å sove i, sier Eikbu.

Produktet får pluss for fine striper og farger. Det har holdt seg godt i fasongen. Noe nupper har oppstått.

Det som trakk ned, var at det også her ble hull i storebror sin genser etter to uker.

– Etter to uker ble det hull i sømmen på den ene genseren. Det er litt for raskt at det rakner, sier Eikbu.

Ifølge Pierre Robert, skyldes dette trolig «fabric slippage». Det vil si at stoffet har sklidd ut av sømmen på grunn av for lite sømmonn.

– Her har det dessverre skjedd en produksjonsfeil. Dette skal ikke skje, så det er veldig leit, sier kvalitetsansvarlig i Pierre Robert Group, Margrethe Vikanes.

Ifølge Pierre Robert selger de omtrent 100.000 slike trøyer i året, og har kun fått tre klager på hull i søm hittil i år.

– Det er veldig sjelden vi opplever dette. Men skulle noen oppleve problemer med plagget, er det bare å ta kontakt med kundeservice, så hjelper de deg, sier Vikanes.

Den billigste overrasker

Billigmerket Cubus overrasker mest i testen.

– Det er varmt og kjennes mykt og godt. Det strammer ikke, og holder seg greit i fasongen. Plaggene oppleves slitesterke og har ingen nupper eller hull. Det holder seg godt i bruk og vask, synes Eikbu.

Det som kan trekke litt ned, er at barna synes de ensfargede plaggene er litt kjedelige å se på. På den andre siden kan man si at det er et enkelt og klassisk design. Testpersonene synes settet transporterer fukt nesten like bra som testvinneren.

– Ullundertøy er utrolig viktig for oss, men fremfor alt for våre kunder i et nordisk klima, sier Johan Jakobsson, markedssjef i Cubus.

– En kvalitet og en passform som er holdbar i bruk og vask er kjernehensikten i produktutviklingen. Fargevalget er holdt nøytralt for lang levetid både for den første eieren og den som får arve produktet, fortsetter han.

Helly Hansen er favoritten

Best i test er Helly Hansen, som får terningkast 6.

– Helly Hansen har utmerket seg. Den har holdt fasongen, og har ofte vært førstevalget når barna selv skal velge hva de vil ha på seg av de fire ulike merkene. Det er deilig på, og barna synes klærne ser kule ut, sier Eikbu.

Helly Hansen: Terningkast 6. Foto: Ragne Riise/TV 2

Helly Hansen får pluss for ekstra forsterkning på knær og albuer. Produktene holder seg veldig godt i bruk og vask.

– I tillegg er klærne suverene på transportering av fukt. Torjus har brukt klærne på utendørs fotballtrening med yttertøy over - uten antydning til å bli klam eller våt på ryggen, sier Eikbu.

– Selv om jeg løper veldig masse med disse klærne, blir jeg ikke svett, sier Torjus (7) selv.

– Barna holdt seg både varme og tørre, så dette er favoritten, konkluderer Runa Eikbu.

– Riktig påkledning er viktig for å holde barna tørre og varme gjennom vinteren og er vi er selvfølgelig veldig glade for å ha kommet ut som testvinner med vårt Lifa Merino-sett for barn. Vi har gjennom flere år jobbet med stadige forbedringer på konstruksjon, passform og materialer for å gi holdbare produkter, og vår unike Lifa-teknologi gjør at fuktighet transporteres vekk fra kroppen som hjelper til at barna holder seg tørre og varme, sier Anne Lene Fritheim, produktsjef for Kids & Junior hos Helly Hansen.