KOMMENTAR: Kathleen Buer er redaksjonssjef i ABC Nyheter. Hun er også tidligere elbileier. Her er historien om hvorfor hun ikke lenger kjører elbil:

En svart SUV ligger bak meg i høyrefilen på E6. Litt tettere opp mot hekken på den lille elbilen min enn jeg egentlig er komfortabel med. Den andre sjåføren er irritert, jeg ligger tross alt i 95 i 110-sonen.

Strømmåleren viser 40 prosent. Jeg burde klare å rekke fram til Oslo, men da må jeg lade en hel natt for å kunne bruke bilen dagen etter.

Den andre sjåføren legger seg enda tettere opp i hekken på bilen min. Jeg skjønner han er sint. Det ser jeg tydelig på gestikuleringen i speilet.

Det er ikke bare han som er oppgitt. Jeg vil jo ikke være en sinke i trafikken, det byr meg litt imot. Jeg tråkker på gassen for å komme opp i 110. Det føles godt, men noen minutter senere er strømmåleren et hakk lavere. Jeg senker farten til 95 igjen. Orker ikke tanken på å måtte lade den natten for å kunne besøke venninnen min i Bærum. Det blir så mye styr.

Kø og lang ventetid

Noen uker senere:

Jeg svinger inn mot hurtigladestasjonen på McDonalds på E6. Det står fem biler i kø foran ladestasjonen, men jeg må stoppe. Jeg har bare 30 prosent strøm igjen, og da når ikke elbilen min de 55 kilometerne som er igjen til Oslo. Eller, det kan gå om jeg nærmest klapper bilen resten av veien, men det er en stor risiko for at jeg da blir strømfast på E6. Søren, jeg må stoppe. Jeg stiller meg i køen, fyrer av en SMS: «Sorry, jeg blir en time forsinket, må lade.»

Min rekkeviddeangst i 2017 var i høyeste grad reell. Jeg forstår hvor det begrepet kommer fra. Elbilen min kunne ikke lades på mange offentlige ladestasjoner. Med adapter tok det nesten dobbelt så lang tid. 18 timer for å være nøyaktig.

Hurtigladere virket som en genial løsning, men her var det ofte kø. Dessuten tok det lengre tid enn lovet å få fullt batteri.

Kø og ventetid er dessverre ikke uvanlig ved flere ladestasjoner.

Lei av å planlegge

Vinteren 2018 fikk jeg nok.

Etter kuldegradene satte inn tok det ikke bare lengre tid å lade, rekkevidden falt også drastisk. Bilen hadde stått til lading en natt på en offentlig ladestasjon i gaten. Det var timet og tilrettelagt. Jeg hadde brukt en halvtime på å finne ledig plass, men i løpet av natten hadde sikringen gått. Den hadde ikke ladet i det hele tatt. Og jeg sto bom fast.

Jeg var lei av å planlegge alle mine gjøremål rundt strømmåleren på bilen min. Den ga meg ingen frihet, bare hodebry, rekkeviddeangst og nesten magesår. Det var i hvert fall det jeg skyldte på da jeg bestemte meg for å bytte til en ladbar hybrid. Jeg ønsket meg fortsatt en miljøvennlig bil, men jeg orket ikke styret.

Lettest å lade hjemme

I en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter sier kun 30 prosent at de vil erstatte sin nåværende bil med en elbil. Det til tross for at det politiske målet til Norge er å fullelektrifisere personbilparken vår.

Det nærmer seg 400.000 biler med stikkontakt i Norge (el- og hybridbiler). Det utgjør 15 prosent av den norske bilparken.

Men det finnes bare i underkant av 12.000 offentlige ladestasjoner i Norge, ifølge tall fra Elbilforeningen. Det innebærer at skal man eie elbil, er det lettest om man kan lade hjemme. Det er det ikke alle som har råd til. Det er heller ikke alle som har egen parkeringsplass til bilen sin, spesielt om man bor i byen.

Det kommer stadig flere ladestasjoner i Norge, her ved en Circle K-stasjon i Oslo. Utfordringen er bare at antall elbiler øker betydelig raskere.

Må være lov å velge bensin eller diesel

I Nord-Norge svarer kun 15 prosent at de vurderer å bytte inn sin nåværende bil med en elbil. I Troms finnes det kun 41 offentlige ladestasjoner. Det sier litt.

Norge er nødt til å gjøre mer for at vi skal nå klimamålene. Vi må redusere utslippene fra bilparken, men da må det også legges bedre til rette for det. Bilen representerer frihet for mange nordmenn. Lademulighetene i Norge henger overhodet ikke på greip med klimamålene.

Mange går til innkjøp av en bil for å kunne komme seg hvor de vil når de vil, uten å måtte planlegge. Da må det være lov å velge bensin, diesel (fordi disse bilene ofte er rimeligere) eller hybrid. Uten at man skal skamme seg av den grunn.

Det er ikke rart at det norske folk fortsatt ikke er klare for å bli helelektriske.

Jeg har prøvd elbil. Det funket bare ikke.

PS: Kathleen Buer bekrefter overfor Broom at hennes elbil var første generasjon Renault Zoe.

