Det er en dårlig skjult hemmelighet at Tottenham og Daniel Levy har ligget langflat etter José Mourinho i lang tid.

Allerede i september 2007 prøvde Tottenhams styreformann å lokke portugiseren til klubben.

Da hadde nettopp Mourinho forlatt Stamford Bridge for første gang.

Men på vei ut stadionportene hadde Mourinho kommet til enighet med Chelsea-eier Roman Abramovitsj om at han ikke kunne ta over en annen engelsk klubb på to år.

Før Ligacupfinalen mot nettopp Tottenham i 2015 fortalte Mourinho at klubben fra Nord-London likevel forsøkte seg.

– Ja. Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke trene i England på to år, sa Mourinho ifølge Daily Mail.

Levy skal ha forsøkt å forhandle med Abramovitsj for å betale Mourinho ut av klausulen, men uten hell. Det ville uansett ikke ha nyttet, ifølge hovedpersonen selv.

– Jeg ville aldri tatt den jobben fordi jeg elsker Chelsea-supporterne for høyt.

Det var altså i mars 2015, men mye har forandret seg siden den gang. I desember 2015 var Mourinhos andre opphold i Chelsea historie, og i mai 2016 ble han ansatt som ny Manchester United-manager.

Nå er han klar for sin tredje engelske klubb. Dermed har Daniel Levy endelig fått sin mann, tolv år etter sitt første fremstøt.

Og Mourinho skal krysse sine spor en del ganger i ukene som kommer. Allerede onsdag 4. desember står Manchester United for tur på Old Trafford. Og to dager før julaften venter Chelsea på Tottenham Hotspur Stadium.