Klæbo: – Vil heller vinne sprint i Dresden enn femmila i Kollen

– Jeg synes sprint er artigst å gå. Jeg vil bli bedre på distanse for jeg vet det er viktig for å være med å kjempe om kula, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Men han og morfar Kåre Høsflot tror det er svært få allroundere som har en sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt i år.

– Det er kanskje bare Johannes og Emil (Iversen red. anm.) som har mulighet til å ta ei kule, sier trener og morfar, Kåre Høsflot.

Grunnen er årets verdenscup-program. I løpet av sesongen skal det gås 17 sprinter (inkludert to teamsprinter). Men kun én femmil. Resten av konkurransene består stort sett av 15-kilometere, med unntak av noen andre øvelser som skiathlon og stafetter.

– Spørsmålet er hva man skal prioritere. Allroundgjengen prioriterer distanse, de burde kanskje hete distanselaget. Men det er ikke veldig mange lange distanser i år. Når man legger en plan burde man se på konkurransene, sier morfar og trener Høsflot.

– Det er kanskje flere på sprintlaget som kan være med å kjempe om kula enn på allround. Nettopp fordi de kan gå sprint og de er habile på distanse, sier Høsflot Klæbo til TV 2.

– Alltid følt allround har vært best

23-åringen har lenge følt at sprinterne har hatt et for dårlig rykte. At de blir rangert under allroundlandslaget.

– Jeg har alltid følt, også etter at jeg kom på sprintlandslaget, at sprint har vært rett under allround, allround har alltid vært det beste du kan være på. Det kjenner jeg på.

– Jeg føler kanskje det burde snudd. Jeg tror sprintgjengen er kapabel til å være med å kjempe høyt i mange flere konkurranser, sier Klæbo.

Vil heller vinne i Dresden enn Kollen

Fjorårets verdenscupvinner har ved flere anledninger uttalt at han tror kortere distanser, tettere dueller og mer action er veien å gå for langrennssporten.

– Spør du meg, hvis jeg kunne valgt ett skirenn, tror jeg heller jeg ville valgt å vinne i Dresden (sprint red. anm.) fremfor femmila i Kollen, sier Klæbo.

– Ja, jeg vet Kollen alltid har vært det største, og det krever mye å vinne en femmil. Men det krever mye å vinne en sprint også. Hvis du ser på hvor mange scenarioer og situasjoner det er i sprint. Det går staver, ski, det er så mange tette dueller, du skal virkelig holde tunga rett i munnen. Det er slike ting jeg ser på som imponerende og som jeg verdsetter høyt, sammenlignet med å gå et distanserenn, fortsetter Byåsen-gutten.