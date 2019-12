8. plassen til 28-åringen i Vuelta a Espana i september gjør ham til Sykkel-Norges kanskje heteste navn for øyeblikket. Nå håper mange å få se hva Hagen kan få til i Tour de France til sommeren. Men Lotto Soudal-rytteren går langt i å bekrefte at han har andre planer:

Hagens største mål i 2020 vil være OL i Tokyo, som har en løype som passer en klatrer som ham.

– OL er noe man drømmer om å være med på, men som ikke alle får oppleve. Når løypen i tillegg har en profil som kan passe meg som rytter, så er dette trolig en mulighet jeg kun får én gang i livet, forteller han til TV 2.

Uenig

Ettersom det kun er seks dager mellom den avsluttende Paris-etappen av Tour de France og fellesstarten i Tokyo, er det klatrere med større navn enn Hagen som allerede har meldt at sykkelfesten i Frankrike kommende sommer blir nedprioritert.

– Jeg ser noen vanskeligheter: Det er kun seks dager imellom, du har tidsforskjellen, du er ikke garantert å venne deg til klimaet i Tokyo gjennom deltakelse i touren, og du går glipp av en høydesamling. Så det er ikke sikkert at jeg - med min lille erfaring på World Tour-nivå - skal eksperimentere med dette i 2020, sier Hagen.

Det er en vurdering som Thor Hushovd, TV 2s sykkelekspert, er uenig i.

– Du må ta de mulighetene du kan få. Tenk om han drar til OL og blir syk eller velter ut etter 20 km. Å gå "all in" på ett mesterskap er risikabelt. Hvis han får muligheten til å dra til Tour de France, så bør han takke ja. Vi ser ofte at rytterne kommer ut av tre uker i Frankrike med fart i beina. Det er mulig å beholde formen til OL, seks dager senere, mener Hushovd.

Har startet Tokyo-forberdelsene

Når vi møter Hagen på Olympiatoppen - etter å ha trent i et varmekammer som skal simulere temperaturen og luftfuktigheten i Tokyo - svarer han dette på innspillene fra TV 2s sykkelekspert:

– Jeg er enig med Thor om at det er dumt å legge hele sesongen i ett OL. Derfor kommer jeg til å ha fokus på andre ritt også. Tour de France er alle gutters drøm, men ikke glem at jeg skal være syklist etter neste år også. Så da stresser jeg ikke. Det er gøyere å komme til et Tour de France hvor du er skikkelig forberedt og ikke slik det vil være neste år; der jeg har andre momenter å tenke på, samt usikkerheten ved om du takler det, sier rytteren som fikk sin debut på World Tour-nivå denne sesongen.

Italia-Spania-dobbel?

Lotto-Soudal-sjefen John Lelangue har tidligere uttalt til TV 2 at Hagen ville fått grønt lys til Tour de France 2020 hvis det ikke hadde vært for at det var OL-år. Når laget samles til treningsleir på Mallorca i desember, vil rittplanen bli meislet ut. Ettersom VM i september også er designet for klatrerne, er det høyst sannsynlig at Hagen kommer til å sykle Vueltaen neste år. I tillegg er det en mulighet for at Giro d'Italia også kommer på planen.

– Det er mulig å kombinere touren og OL, men jeg tror ikke det er lureste for meg. Det er ikke tatt en beslutning ennå, vi får se hva det ender med når vi prater sammen.