Fredag morgen ble det kjent at Atle Pettersen, Nicolay Ramm, Sindre Postholm og Mathias Luppichini skal ha hovedrollene i musikalen «Jersey Boys».

I den anledning møtte vi kvartetten på Chateau Neuf i Oslo, hvor forestillingen skal rulle og gå fra 16. september 2020.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Tar NRK-pause

Da Nicolay Ramm hadde juleshow i fjor, lærte han at det ikke er godt for helsa å ha to fulltidsjobber. Derfor har han gjort et tøft valg.

– Jeg har tatt perm. Slik man gjør i militæret. Nå sammenligner jeg NRK med militæret, hører jeg. Men, ja, jeg har tatt permisjon. Å gjøre begge deler, det får jeg ikke til.

I april ble det kjent at Nicolay Ramm hadde fridd til samboeren Josephine Leine Granlie. Hun er også en av årsakene til at komikeren ikke ønsker å presse seg for hardt.

– Da hadde kanskje ikke forloveden din blitt så glad heller, om du skulle hatt to jobber?

– Det hadde hun ikke taklet. Det var i råd med henne at vi fant ut at jeg ikke kunne ha to jobber samtidig. Da blir det jo ikke noe igjen.

Hva dette betyr for NRK-programmet «Ramm, ferdig, gå!» er enda ikke avklart, forteller han.

^ STJERNER: Atle Pettersen, Mathias Luppichini, Nicolay Ramm og Sindre Postholm er alle kjente navn. Rundt ti måneder før premieren, hadde de allerede god kjemi på scenen. Foto: Line Haus/TV 2

Forbrytere

Musikalen har tidligere hatt kjempesuksess på Broadway. Handlingen følger fire gutter i New York på 60-tallet. I stedet for å satse på en forbryterkarrière for mafiaen, velger guttene musikken.

Naturligvis måtte TV 2 derfor spørre om hvem som er den mest kriminelle i gjengen. Svaret ble enstemmig Atle Pettersen.

– Jeg er fra Skien. Der er det mye slåssing. Så det har vært mye slåssing... Det har også vært en del kjøring uten sertifikatet, sier «Beat for Beat»-programlederen, og sier at alle disse erfaringene er fine å ha i rollen han skal spille i musikalen.

Om du ønsker å høre mer fra Ramm, Pettersen, Postholm og Luppichini, gjester de Senkveld fredag 22:15 på TV 2.