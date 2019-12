Slik påvirket Farmen-oppholdet deltakerne: – Jeg gikk ned 16,5 kilo

– Det var mye å ta av

Jens-Ivar Simonsen (46) sier til TV2.no at han gikk ned litt over ti kilo. I skrivende stund må han fortsatt bruke belte rundt livet, noe han aldri før har måttet gjøre.

– Jeg merket det på buksene, spesielt på hoftepartiet. Etter allerede én uke på gården måtte jeg stramme strikken i buksa, og det er jo fantastisk, ler tromsværingen, og fortsetter:

– Det var jo mye å ta av. Jeg kjøpte meg ny dress etter Farmen, så nå må jeg holde på vekta.

10 KILO FORSKJELL: Jens merket nedgangen allerede etter én uke på gården. Foto: Alex Iversen / TV 2

Fikk finere hud

Ingebjørg Monique Haram (31), som også hadde et par uker inne på Torpet, merket særlig forandringene da hun fikk tilbake egne klær.

– Det var først da jeg kom på hotellet og prøvde klærne mine at jeg merket vektnedgang. Jeg gikk vel ned fire til fem kilo. Det er alltid pupper og rumpa som går først hos meg, sier hun.

Foruten vektnedgangen merket hun også stor forskjell på huden.

– Huden ble mye finere i ansiktet, også fikk jeg sånne «arbeidshender» med masse småsår, blemmer og træler, forklarer hun.

MERKET DET PÅ HUDEN: Ingebjørg merket stor forskjell på huden etter oppholdet i 1919. Foto: Espen Solli og Alex Iversen / TV 2

– Ribbeina stakk ut

Mathias Scott Pascual (27) forteller at han fikk sjokk da han så seg selv i speilet etter avskjeden på Lundereid.

– Ribbeina stakk ut og jeg kjente ikke igjen det spinkle mennesket i speilet. Et totalt sjokk, beskriver han.

Mathias forklarer at han ikke veide seg før han dro inn på gården, men at han vekten viste 70 kilo etter endt opphold i 1919.

– Forskjellen var stor. Jeg merket det aller mest i fjeset og rundt magen. Jeg husker Ingebjørg sa jeg hadde blitt så tynn da hun kom tilbake etter Torpet, men jeg klarte ikke se det selv, sier Mathias, og legger til:

– Jeg trodde ikke jeg hadde gått ned i vekt i det hele tatt. Kroppen føltes så lik, bare mye mer sliten – så sjokket var stort både for meg, venner og familie etter endt opphold.

SÅ DET IKKE SELV: Mathias merket ikke at han hadde gått ned så mye før han kom tilbake til 2019. Foto: Alex Iversen / TV 2

Åtte kilo på fem uker

Vivian Kvarven (47) hadde gått ned hele åtte kilo på bare fem uker inne på gården.

– Jeg merket det godt på armene og kondisjonen. Jeg var mye trøtt etter oppholdet. Av de åtte kiloene har jeg lagt på meg to igjen nå, forteller hun.

Vivian er overrasket over at hun hadde gått ned såpass mye på kort tid.

– Jeg spiste jo så å si hele tiden da jeg hadde kjøkkentjeneste, og var egentlig aldri sulten, sier hun.

ÅTTE KILO: Vivian mistet hele åtte kilo i løpet av fem uker. Foto: Alex Iversen / TV 2

På do tre ganger hver natt

Leif Kristian Tindeland (28), som jo forsøkte å snike til seg den maten han kom over, hadde også gått ned åtte kilo i løpet av oppholdet.

– Jeg var vel rundt 78 kilo da jeg gikk inn, og da jeg reiste hjem igjen veide jeg cirka 70. Jeg merket det mest på brystmusklene og det ble heller ikke så mye trening på beina der inne, sier han.

28-åringen har en mulig forklaring på hvorfor han hadde gått ned såpass mye.

– Mesteparten av kiloene var nok på grunn av mangel på salt, som gjorde at jeg ikke klarte å binde noe vann i kroppen. Noen av oss var jo på do minst tre ganger i løpet av en natt, forteller han.

NED ÅTTE KILO: Leif Kristian Tindeland (28) merket særlig vektnedgangen i brystregionen og beina. Foto: Espen Solli og Alex Iversen / TV 2

Livsnødvendig

Ifølge ernæringsfysiologen er økt vannlating en vanlig reaksjon på at man har fått i seg for lite salt.

– Uten salt vil du tisse mer fordi kroppen vil søke og ha den samme konsentrasjonen av natrium – som finnes i salt, forklarer Sundfør.

Hun forklarer at vi oftest hører om farene ved å få i oss for mye salt, noe som øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, men påpeker at et daglig saltinntak er svært viktig.

– Salt i små mengder er livsnødvendig, fordi natrium sender signaler mellom cellene våre slik at for eksempel hjertet kan slå.

– Fikk salttabletter

Sundfør forklarer at for lite saltinntak over tid kan føre til lavt innhold av natrium i blodet, som kalles hyponatremi. Ved mild hyponatremi er symptomene beskjedne og ofte diffuse, som tap av matlyst, kvalme, hodepine og konsentrasjonsvansker.

– Mer uttalte forandringer i kroppens væske- og saltbalanse kan påvirke nervesystemet, hjertet, nyrer og andre organer og i verste fall få fatale konsekvenser, avslutter hun.

Presseansvarlig Alex Iversen forsikrer om at deltakerne blir godt ivaretatt, og at alt er lagt til rette for at slike hendelser ikke skal oppstå.

– Vi har stort fokus på å drikke nok vann gjennom dagen, og passer selvfølgelig på at alle har det bra. Lege er alltid tilgjengelig. Da vi i en periode opplevde over 30 varmegrader og ekstrem hete, fikk alle ekstra tilgang på for eksempel salttabletter, forteller Iversen.

– Vondt å sitte

Erik Rotihaug (24) forteller at det første han merket, var at styrken og muskelmassen forsvant etter hvert som ukene gikk. Da de var kommet til uke ti, innså han hvor mye som faktisk hadde forsvunnet.

– Jeg satt og melket, og plutselig var det vondt å sitte på krakken. Det var jo ikke så rart, for jeg satt jo bare på bein. Det var da jeg skjønte at jeg begynte å bli tynn, forteller han.

NED 12 KILO: Erik Rotihaug gikk ned 12 kilo inne på Lundereid. Foto: Espen Solli og Alex Iversen / TV 2

Totalt gikk han ned hele 12 kilo i løpet av oppholdet, men forsikrer om at noen av disse kiloene er på vei tilbake igjen nå.

– Man skal jo unne seg noe godt hele tiden, så det går sakte men sikkert oppover, selv om det er noen kilo igjen. Mor sier at jeg må holde meg der, men det går jo ikke, sier han og humrer.

Opp i vekt

Silje Momrak (32) kom inn på Farmen-gården i uke fem. Etter endt opphold merket hun at klesplaggene var litt løsere enn før hun entret Lundereid.

– Det forandret seg litt, men ikke veldig mye. Jeg merket kun at klærne begynte å sitte litt løsere. Jeg gikk ned et par kilo, forteller hun.

Nå viser vekten mer enn før hun reiste 100 år tilbake i tid.

– Jeg merka det vel mer nå i ettertid, for da gikk jeg opp igjen og veide mer enn før jeg kom inn, ler Silje.

FØR OG ETTER: Silje merket at klærne fra 2019 satt løsere enn da hun gikk inn. Foto: Alex Iversen / TV 2

Sliter med fordøyelsen

Også Berit Ivy Junge (31) gikk ned et par kilo, og forteller at hun nå er tilbake til normalen. Likevel oppdaget hun andre endringer.

– Før jeg dro var jeg sikker på at dette var garanti for å få bort de to ekstra kiloene – men nei, ikke for meg. Men jeg merket hvor lite overskudd og energi jeg hadde. Det føltes som jeg gikk på reservetank hele tiden, forteller hun.

Berit forklarer at hun merket det godt på fordøyelsen, og likt med Ingebjørg fikk hun en bedre hud og hår.

– Fordøyelsen var urolig i hvert fall den første måneden. Den har fortsatt ikke blitt stabil igjen etter oppholdet. Men huden var veldig bra, med tanke på at man ikke får i seg kunstige stoffer og minimalt med sukker. Håret vente seg til å bli vasket kun en gang i uka.

LITE ENERGI: Berit merket først og fremst Farmen-oppholdet på energinivået. Foto: Espen Solli og Alex Iversen / TV 2

– Mistet formene

Marte Flobergseter (22) forteller at hun så stor forskjell på seg selv etter utgangen fra Torpet.

– Jeg merket fort at jeg hadde mistet mye muskelmasse, samt en del av formene mine. De som kjenner meg godt sa at de så det veldig godt i ansiktet mitt.

22-åringen gikk ned omlag fem kilo. Hun merket også andre forandringer enn kun kroppslige.

– Det er ganske mye på min kropp, så jeg merket det godt. Det verste var vel ikke forandringen på kroppen, men heller psyken.

MERKET FORSKJELL: Marte merket forandringer i psyken etter Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Smertene ble mindre

Vibecke Garnaas (44) hadde allerede før hun gikk inn bestemt seg for å lytte nøye til kroppen inne på gården.

– Med et nyoperert kne, så var jeg ganske begrenset fysisk i utgangspunktet. Derfor var jeg også veldig forberedt på at jeg måtte ivareta kroppen ekstra godt under oppholdet, forklarer hun.

Til tross for at kroppen var sliten, føler hun likevel at energinivået holdt seg stabilt på grunn av den rene maten de spiste. Dessuten tror hun at livet inne på gården kan ha hjulpet for å trene kneet også.

– Jeg ble noen kilo lettere og fikk trent stabiliserende muskulatur gjennom forskjellige aktiviteter, så smertene ble mindre med tiden, forteller hun.

HAR MINDRE VONDT: Vibecke hadde operert kneet før Farmen, og merket at hun hadde mindre vondt etter oppholdet på Lundereid. Foto: Espen Solli og Alex Iversen / TV 2

– Hele rumpa mi er borte

Da Terje Leer (54) møtte igjen kona etter oppholdet i 1919, fikk han raskt beskjed om at det hadde skjedd ting på den korte tiden.

– Da kona så meg igjen – eller så igjen, hun kan ikke se ettersom at hun er blind – men da hun kjente på meg, var det en tynn skapning, forteller han.

FORSKJELL: Etter fire uker på Farmen-gården mistet Terje både rumpe og mage. Foto: Alex Iversen / TV 2

Terje hadde gått ned hele ti kilo på kun fire uker inne på gården.

– Jeg spiste meg jo mett til hvert måltid der inne, men hele rumpa mi ble borte. Den ligger igjen i form av arbeidskraft, avslutter han.

