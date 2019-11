Kadafi Zaman: – Jeg har blitt sjokkert over ting vi har avdekket

Gjennom ni episoder skal Janne Amble (37) og Kadafi Zaman (46) ta tv-seerne inn bak lukkede dører, og møte mennesker som kaster lys på sprekkene i det norske samfunnet.

Krevende TV-innspilling

De to journalistene vil «sette dagsordenen» med historier fra vidt forskjellige landskap. Temaene de tar opp spriker godt og de tar for seg alt fra lukkede religiøse miljøer til gjengmiljøene i Oslo.

De menneskene Janne og Kadafi har funnet frem til, er folk som ikke søker oppmerksomhet. De som er med i programmet, står frem fordi de vil fortelle en historie og ikke fordi de vil på tv.

– Det er mange belastende miljøer og det er mange kildehensyn vi måtte ta. Vi har brukt lang tid på å overtale folk til å bli med i programmet. Noen har stilt opp og andre har trukket seg, så det har vært krevende, forteller Kadafi Zaman til TV 2.

GODE VENNER: Kadafi Zaman og Janne Amble under promoopptak til «Norge bak fasaden». Foto: Privat

Aha-opplevelser

TV 2-journalisten Kadafi Zaman har gjennom sine 13 år som journalist i TV 2s nyhetsredaksjon jobbet med krim, gjenger, høyreekstreme og islamister.

Nå får han mulighet til å dypdykke mer inn i journalistikken og det har overrasket den erfarne reporteren hvordan Norge ser ut på baksiden.

– Jeg har fått masse aha-opplevelser. Jeg føler jeg har har sett endel av Norge som jeg ikke visste eksisterte. Jeg har syntes synd på folk og blitt sjokkert over ting vi har avdekket. Samtidig har jeg fått mer innsikt, for som nyhetsreporter kan det være litt overfladisk når du dekker en nyhetshendelse. I dette programmet går vi grundigere til verks, forteller Kadafi Zaman.

Sterke inntrykk

I programmet Insider FEM ble Janne Amble nominert til «Beste kvinnelige programleder» i 2018. Hun har god erfaring med undersøkende journalistikk og opererte «undercover» som tiggende romkvinne på Karl Johans gate i Oslo i TVNorge-programmet. Hun tenker ofte på alle de skjebnene hun møtte gjennom opptakene i sitt nye program på TV 2.

LUNCH: Janne, Kadafi og regissør Peder Borch Giæver under opptak til «Norge bak fasaden». Foto: Privat

– Verden blir mer nyansert og kompleks når du møter mennesker som står midt oppi problemer. Jeg må ærlig innrømme at en rekke av de jeg har møtt, har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg tenker mye på de. Jeg kjenner jeg er sint for at de skal leve videre slik de gjør mens programmet vårt pågår. Vi kan ikke forandre livene deres, men det er samfunnet som må inn og hjelpe til, sier Janne til TV 2.

Gravid

Janne er nå i fødselspermisjon og var gravid under opptaksperioden til «Norge bak fasaden». Hun får skryt av Kadafi Zaman for hvordan hun opptrådte. Janne innrømmer at hun hadde en enkel graviditet, men fikk likevel satt ting i perspektiv på opptak under svangerskapet.