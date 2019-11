17 år gamle Wilma Andersson ble sist sett i Uddevalla i Sverige på onsdag, og på lørdag ble hun formelt meldt savnet.

Tirsdag sperret politiet av et større område etter flere funn. Senere uttalte politiet at de mistenker at Andersson har blitt drept.

17-åringen er imidlertid ikke funnet.

En mann i 20-årene med relasjon til 17-åringen er pågrepet og mistenkt for handlingen.

Kontaktet politiet

Da foreldrene ikke fikk tak i datteren, forsøkte de å kontakte hennes kjæreste, skriver Expressen.

– Han unngikk oss når vi forsøkte å kontakte ham. Wilmas pappa forsøkte å banke på, men ingen åpnet. Det var lyst i leiligheten, men han har ikke tatt kontakt med noen av oss, sier en kvinne i Wilmas familie til avisen.

Etter hvert fikk de kontakt med mannen. Familien hevder han ikke virket å bry seg over at kjæresten var savnet. De bestemte seg derfor for å kontakte politiet.

Ifølge den svenske avisen har Wilma og mannen hatt et av-og-på-forhold i et par år.

– Han har fremstått som veldig ordentlig og snill, men i forrige uke viste han oss en helt annen side. Det var en svart side som han aldri tidligere har vist, og vi ble helt sjokkerte, sier en kvinne i familien til den savnede 17-åringen.

Nekter straffskyld

Avisen har også vært i kontakt med den siktede guttens far. Han nekter for at sønnen har gjort noe straffbart.

– Han var hos meg i går, og nektet for at han har gjort noe. Han fortalte at de hadde kranglet, men slike ting skjer. Man krangler også kommer de tilbake, sier faren.

Ifølge han var sønnen svært lei seg over at kjæresten var forsvunnet.

– Min sønn kunne aldri ha funnet på å ha gjort noe sånt. Aldri. Jeg lover, sier faren.

Mannens advokat Beatrice Rämsell forteller til Göteborgs-Posten at hennes klient nekter straffskyld.

Flere funn

En massiv leteaksjon er igangsatt etter den savnede tenåringen. Tirsdag gjorde politiet flere funn, deriblant en utbrent sko og et par briller som de tror tilhører Wilma. Det seneste funnet er en kåpe.

– Det er ikke bekreftet at det er Wilmas kåpe, men det stemmer overens med beskrivelsen vi har fått av det hun hadde på seg før hun forsvant, sier Peder Schillerstöm-Bruun i hjelpeorganisasjonen FIKK til avisen.

Politiet har nå konsentrert søket sitt i et område rundt tettstedet Ljungskile i Uddevalla. Det gjør de etter opplysninger fra den mistenkte mannen i avhør.

Det er ventet at flere hundre frivillige vil bistå i søket, sammen med styrker fra politiet.