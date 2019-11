Vondt for å tro på det Klæbo sier

At verdens beste langrennsløper sier han heller vil vinne et sprintrenn i Dresden enn femmila i Kollen, er uvant kost – særlig når det kommer fra en nordmann.

Det er nesten så en har vondt for å tro det Johannes Høsflot Klæbo sier.

Det er faktisk lett å falle for fristelsen til å tro dette først og fremst handler om å skape større interesse rundt den delen av langrennssporten han selv behersker aller best – sprint, korte fellesstarter og tette dueller.

Samtidig forteller det om en langrennssport i stadig endring, som siden begynnelsen av årtusenet for alvor har beveget seg vekk fra lange, tøffe runder i skogen, til publikumsvennlige løyper, tette dueller og høy fart. Her har Johannes Høsflot Klæbo, og forbildet Petter Northug, både drevet og fulgt utviklingen bedre enn de aller fleste, og selvsagt skal man høre godt etter når fjorårets verdenscupvinner snakker.

Selv om han kanskje er vel så rask som forbildet, er det imidlertid en åpenbar forskjell på Johannes Høsflot Klæbo og den abdiserte skikongen fra Mosvik.



Da Northug var like gammel som Høsflot Klæbo er nå, var han allerede verdensmester på tre- og femmil. I de påfølgende sesongene fulgte han opp med å bli olympisk mester på femmila i Vancouver, og, ikke minst, verdensmester på samme distanse foran hjemmepublikumet i Holmenkollen. Slik blir du folkehelt av, og da er det ingen som bryr seg om at det «bare» ble sølv og bronse på sprintene i de samme mesterskapene.

– Det holder liksom ikke med sprint i Norge

Kanskje er det nettopp dette presset Norges nye ankermann føler på. Det holder liksom ikke med bare sprint i langrennsgale Norge. Derfor var det også naturlig at Byåsen-løperen før denne sesongen tok steget over på allroundlaget. Nettopp for å kunne vinne mesterskapsgull også i lengre løp. For hvor ofte får ikke sprinterne spørsmål om de kanskje skal prøve å bli litt bedre på lengre renn?

Det ligger strengt tatt i navnet langrenn at det aller helst skal være langt. Og tungt. Fryktelig tungt. Og først når det har vært fryktelig tungt ei god stund, kan du til nød vinne spurten, selv om femmila aller helst skal være med individuell start. Idrett er kultur og kultur er tradisjoner, og for en idrett som er en del av den norske folkesjela er det naturlig at det er de tradisjonsrike distansene som betyr aller mest.

Sprint kom på verdenscupprogrammet først i 1996. På den tiden var alle renn under 10 kilometer regnet i den totale sprintcupen, og på et tidspunkt ble den vunnet av Bjørn Dæhlie!