Lindas tenåringssønn valgte feil bolle på Coop – fryktet at han skulle havne i fengsel

TV 2 skrev tirsdag om 17 år gamle Othilie Erlandsen som slo inn feil banan i selvbetjeningskassa, og ble bannlyst fra kjøpesenteret i Tønsberg.

Mandag opplevde Linda Håøys 17 år gamle sønn det samme, etter å ha kjøpt en pizzabolle.

– Selvbetjeningkasser er et overgrep mot alle som handler i god tro. Du må aldri finne på å bruke kassene hvis varen ikke har strekkode. Selv om du handler i god tro, står du i fare for å bli straffeforfulgt hvis du gjør feil, sier hun.

Håøy forteller at 17-åringen ble tatt inn på et kontor der han måtte skrive under på at han hadde stjålet en pizzabolle på Coop Nordfjordeid.

Gutten forklarte at han hadde slått til på tilbudet «2 for 22 kroner», og han hadde ingen anelse om at den ene bollen, pizzabollen, ikke var en del av dette tilbudet. Pizzabollen koster nemlig 20 kroner.

Etter å ha signert på et papir han ifølge moren ikke forstod hva var, dro han hjem og forsvant inn på rommet sitt.

– Jeg skjønte ikke hva som var galt med ham. Jeg trodde at han var syk og hadde feber. Han pustet tungt og var så annerledes, men ville ikke si hva som var galt, forteller Håøy.

2 FOR 22: Tilbudet gjelder for all bakst utenom pizzabollen til høyre. Foto: Privat

Var livredd fengsel

Først etter flere timer fortalte gutten hva som var problemet. Da hadde han sittet i flere timer og googlet fengsel og straff.

– Han fortalte hva som hadde skjedd, og at han hadde signert på et papir nede på Coop. Han var utrolig lei seg, fordi han hadde ikke stjålet noe. Han hadde misforstått bolletilbudet, og visste ikke at pizzabollen var unntatt «2 for 22». Nå trodde han at han måtte i fengsel og at sertifikatet ble utsatt, sier hun.

Håøy sier at verken hun eller sønnen fikk sove natt til tirsdag.

– Tirsdag morgen dro jeg ned på butikken og krevde å få se hva slags papir han hadde skrevet under på. De nektet å gi det til meg, påstår hun.

Slår hardt ned på nasking

Håøy sier at de ansatte forklarte henne at Coop har fått harde føringer fra øverste hold når det kommer til nasking, og at de er blitt instruert til å slå hardt ned på alle former for nasking.

– Det har jeg jo full forståelse for! De som nasker fortjener jo å bli tatt. Men dette var ikke nasking, det var en misforståelse. Jeg hadde gjort den samme feilen selv. Hvorfor i alle dager har de åtte type boller i samme hylle, og kun én av bollene er unntatt «2 for 22»-tilbudet, spør Håøy.

Hun sier at hun nå venter på svar fra Coops ledelse om hva som skjer videre.