Midt på 50-tallet måtte Storbritannia innføre bensinrasjonering som et resultat av Suez-krisen, som reduserte tilgangen på olje. Salget av store biler stupte. Men allemanns-bilismen var på vei opp og fram, og man så etter alternative løsninger.

Sir Alec Issigonis skisserte en liten, genial bil på en serviett. En bil som forandret bilproduksjon og konstruksjon og som gjorde alle andre biler gammeldagse.

Tverrstilt motor, forhjulsdrift og ett hjul i hvert hjørne. Grei plass i forhold til fysisk størrelse og gode og underholderne kjøreegenskaper. Det er selvfølgelig Mini vi snakker om.

I 1959 rullet den første Mini-en ut fra fabrikken i Oxford, England. Altså for 61 år siden. Bilen ble den et ikon og et symbol på populærkulturen som vokste frem på 1960-tallet.

Gammel og ny. 61 år har gått mellom de to bilene.

Den originale Mini-oppskriften har blitt kopiert av en rekke bilprodusenter gjennom årene og Mini har definitivt satt sitt preg på nyere kulturhistorie.

Inn i en ny tid, feires jubilanten med en egen modell: Mini «60 Years edition». Den har vi tatt plass bak rattet i.

Til Norge er det snakk om 15 biler av jubileumsmodellen, alle som tredørs Cooper S med automatgir og villige 192 hestekrefter under det korte panseret.

Prisene starter på rett under 400.000 kroner.

Blant standardutstyret er British Racing Green metallic lakk, «60 Years» panserstriper, tak og speilhus i fargen «Pepper White», 17" aluminiumsfelger i «60 Years»-design, Mini Yours Leather Lounge «60 Years»-interiør i fargen Dark Maroon (inkludert sportsseter), «60 Years» interiørlister, «60 Years» sportsratt og «60 Years»-emblemer på bilens sidepanel og innstegslister samt «60 Years»-logo innstegslys i dørene.

Få biler har provosert mer enn denne

Interiøret i Mini er frodig kaotisk.

Hvordan er den å kjøre?

Mini gjorde seg tidlig bemerket med morsomme kjøreegenskaper. Gjennom motorsportlegenden John Cooper, fant også Mini tidlig veien til racingbanen og også til rallyløypene. Den lille bilen var slett ikke så uskyldig som den så ut som. Den satte uttrykkelig på plass både dyrere, større og mer motorsterke biler, med blant annet flere seire i Rally Monte Carlo.

Arven med gode, sporty kjøreegenskaper har den fortsatt med seg. Den er rett og slett morsom og letthåndtert å kjøre. Med direkte styring og fast understell. De 192 hestekreftene og en litt grov eksoslyd er mer enn nok til å lokke fram smilet. Særlig der svingene kommer litt tett.

At jubileumsutgaven i tillegg er svært velutstyrt, trekker heller ikke ned. Her får man nærmest Jaguar-assosiasjoner innvendig. Det gjorde man definitivt ikke i originalen fra slutten av 50-tallet. Den var ikke bare enkel, men svært enkel, på grensen til simpel.

Den særegne bilen har også satt sitt preg på en rekke filmer og TV-serier gjennom tidene. I 1969 var tre Mini-er svært sentrale i filmen «The Italian Job» sammen med skuespillere som Michael Caine, Noël Coward og Benny Hill i hovedrollene.

Allikevel er det nok én serie som stor grad assosieres med den klassiske Mini-en: Komiserien «Mr. Bean», med skuespiller og bilentusiast Rowan Atkinson. Den gule Minien med det sorte panseret var et velkjent syn på TV-skjermer og videospillere på 90-tallet.

Leken med fartsstriper på panseret og kontrastfarge på taket.

Hvordan er plassen?

Den siste klassiske Minien ble produsert så sent som høsten 2000. I 2001 overtok BMW Group eierskapet og re-lanserte bilmerket som det første premium-merket i småbilsegmentet. Med ny, men gjenkjennelig design og ny teknikk, men tro mot den historiske arven, har MINI siden den gang stadig utviklet seg for en mer moderne tid.

Det gjelder også plassen. I forsetene er den raus alle veier. Men baksetet er ikke stort. Det er nærmest som et nødsete for barn å regne. Bagasjerommet imponerer heller ikke med sine 211 liter. Men noen handleposer får man da med seg. Er du ute etter mest plass for pengene, er dette neppe bilen for deg. Her er det andre ting som er prioritert.

Det skal da i rettferdighetens navn sies at Mini finnes i en rekke andre og større varianter også. Både som en lengre femdørs, som Clubman (stasjonsvogn) og ikke minst Countryman. Sistnevnte leveres også med firehjulsdrift. Så alternativer finnes for den som har behov for en større Mini.

Ingen andre biler ser slik ut. Dette er Mini.

Går den bra?

Ja, Mini Cooper`n biter absolutt fra seg. Dette er nok det nærmeste man kommer en god, gammeldags GTI-bil fra 80-tallet. både på størrelse, ytelser og kjøreglede.

Motoren er en 2-liter bensin og effekten er på 192 hestekrefter. Det gjør at 0-100 km/t nås på bare 6,7 sekunder. Mens toppfarten er 233 km/t.

Om vi sammenligner med 1959-utgaven, bare for moro skyld, så bød denne på 26 hestekrefter fra en 850 ccm. motor. 0-100 km/t tok 28 sekunder og toppfarten lå på rundt 120 km/t.

Mini anno 1959, som var første året for modellen.

Den var også hele 80 cm kortere og nesten 30 cm smalere og den veide 597 kilo. Dagens utgave veier over 1.200 kilo. Felgstørrelsen har også økt. Mye. Fra 10 til hele 17 tommer.

En ting er tørre fakta. En annen ting er opplevelsen og følelsen. Sammen med en lang historie med dype røtter. Det er nok kombinasjonen av dette som skaper den største kjøregleden og på som på mange måter er bilens styrke.

Bensinforbruket er oppgitt til 0,53 l/mil ved blandet kjøring. Det er absolutt godkjent.

Bilens sportsautomat-girkasse passer motoren fint og bidrar til økt komfort og enkel betjening. Deilig, men den spiser allikevel litt av bilens iboende kjøreglede.

Men alt i alt så er dette en veldig god drivlinje som yter bilen rettferdighet.

Brune skinnseter med grønn pinstriping er nok litt elsk eller hat.

Finest utenpå eller inni?

Som allerede nevnt er ikke Mini så mini som den engang var, med tanke på fysisk størrelse. Men den er fortsatt, med moderne øyne, en liten bil. Mini-designerne har vært flinke til å ivareta det ikoniske designet på en moderne måte.

Jubileumsutgaven er lakkert i klassisk British Racing Green metallik lakk, har «60 Years» fartsstriper over panseret, mens tak og speilhus er i fargen «Pepper White» og den har 17" aluminiumsfelger i eget design. Den ser både litt bøs og litt klassisk ut. Men mest av alt innbydende og leken.