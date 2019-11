– Hva slags fremtid har jeg om jeg bare skal være slave?

De polske studentene skulle bo og studere gratis mot at de gjorde husarbeid og forefallende oppgaver.

Men ifølge Darius ble de satt til å plukke poteter, male gjerder, hogge trær og bære tunge flyttelass.

I dagboken sin har han skrevet om hvordan de har blitt kjørt rundt i en varebil og gjort tungt arbeid for pastor Pyra og Visjon Norge. Dariusz har forklart til norsk politi at det kunne være opptil 12 timers arbeid om dagen.

Dariusz forteller til TV 2 at Maksymillian Pyra – gjerne kalt Max Pyra – ofte kom inn i klasserommet for å sette ham og andre studenter i arbeid.

LANGE ARBEIDSDAGER: Dariusz forteller at studentene ble tatt med i en varebil, og tvunget til å gjøre arbeidsoppgaver, blant annet på privateiendommer hos ledelsen i Visjon Norge. Foto: Privat

– Han kommanderte meg, han spurte ikke. En gang sa han «nå må du vaske føttene mine», sier Dariusz.

– Og det gjorde du?

– Selvfølgelig.

59-åringen har tårer i øynene mens han forteller om det han opplevde som ydmykende og umenneskelig behandling. Han følte seg ensom og alene, og tenkte mye på hvordan livet hans ville være om han fortsatte på bibelskolen.

– Jeg tenkte «hva slags fremtid har jeg, hvis jeg skal fortsette å være slave?», sier han.

Drapstrussel

Etter to år ble Dariusz ansatt som vaskehjelp hos Visjon Norge, med en månedslønn på litt over 20.000 kroner. Men det som skulle bli begynnelsen på en mer selvstendig tilværelse, ble fort snudd på hodet.

Ifølge Dariusz ble han lurt til å gi pastor Pyra kortet sitt. Han hevder Pyra over en periode på nesten ett år tappet kortet for 172.000 kroner. Pengene som ble tappet var lønnen som hadde kommet inn på kontoen hans.

– Jeg venter fremdeles på å få pengene tilbake. Det er veldig mye penger for meg, sier han.

I denne perioden begynner Dariusz å snakke med norske myndigheter. Det skal ikke Max Pyra ha likt særlig godt.

FØLTE SEG YDMYKET: Dariusz forteller om en dyp fortvilelse over behandlingen han fikk ved bibelskolen. Foto: Norge bak fasaden/Novemberfilm

Dariusz forteller at Pyra var brydd. Da gjorde han noe Dariusz tolker som en trussel.

– Han sa til meg at hvis du ikke slutter å snakke med nordmenn om konflikter mellom oss, så tar jeg deg med ut i skogen, og så er det slutt for deg.

– Han sa han skulle ta hodet mitt, sier Dariusz, og fører pekefingeren over halsen.

I oktober 2017 fikk Dariusz nok, og gikk til norsk politi. Han anmelder Max Pyra for menneskehandel og bedrageri.

TV 2 vet at også polsk politi har avhørt en rekke tidligere elever ved bibelskolen. De har også bedt om bistand fra norsk politi. Saken etterforskes fortsatt.

Ble tilbudt penger for å trekke seg

Etter anmeldelsen ble Dariusz flyttet til et såkalt Safe house. Det er et botilbud på hemmelig adresse for menn som mener de har vært utsatt for tvangsarbeid.

Dariusz ga politiet en liste over et tjuetalls tidligere polske studenter og arbeidere ved bibelskolen.

Teamet i «Norge bak fasaden», med hjelp fra en tolk, ringer samtlige på listen. Flere er vanskelig å få tak i, og noen vil ikke snakke når vi nevner Max Pyra.

En sier at han ikke fikk penger for å jobbe, og at han vasket vinduer og gjorde renhold. Han sier han mener at sjefen i Visjon Norge, Jan Hanvold, visste hva som skjedde, fordi de jobbet hos ham.

I 2017 sendte en ansatt i Visjon Norge et varsel til Arbeidstilsynet:

«I Visjon Norge består en del av staben av fremmedarbeidere fra Øst-Europa. De fleste av disse kommer fra samme område i Polen. Uten at det er offisielt i noen dokumenter eller kontrakter er Visjon Norges medarbeider Maksymillian Pyra i praksis leder for disse fremmedarbeiderne. Pyra er den de forholder seg til på alle plan.

I juni 2016 blir Dariusz Stawinski, en polsk statsborger, ansatt som renholder i TV Visjon Norge AS. (...) Etter at arbeidsforholdet har vart en stund kommer Pyra til Stawinski og krever at Stawinski betaler sin tiende til Pyra da Pyra er hans pastor (tinde er en bibelsk ordning som praktiseres i noen kristne miljøer, hvor man betaler 10% av inntekten sin til menigheten). Stawinski velger å gi sitt bankkort og sin pin-kode til Pya. Kortet leveres aldri tilbake til Stawniski, tross mange oppfordringer.»

Underveis i opptaksperioden til dokumentarserien «Norge bak fasaden» hevder Dariusz at han ble kontaktet av en ansatt i Visjon Norge, og tilbudt hele beløpet på 172.000 kroner om han trakk seg fra programmet.

– Jeg sa nei. Det går ikke, sier Dariusz. I tillegg til flere avhør har Dariusz også gitt skriftlige forklaringer til politiet. I ett av dem står det følgende om den polske pastoren:

«Det er som at han har villet at jeg skulle bli hans slave. Jeg har kun vært hans verktøy som han har hatt i sin hule hånd. Han har kontrollert hver enkelt bevegelse jeg har foretatt meg. Jeg har alltid måttet spørre om jeg fikk lov til å gjøre ting. Noen ganger fikk jeg lov og noen ganger fikk jeg ikke lov».

Mener anklagene er falske

Teamet i «Norge bak fasaden» ba Visjon Norge om deres versjon av saken. Ifølge Visjon Norge kunne ikke leder Jan Hanvold selv møte på grunn av en reise i Israel.

Derfor stilte rektor i Visjon Norge Arne Pedersen sammen med Max Pyra. Pedersen sier innledningsvis at han håper politiet finner de som står bak de beskrevne handlingene, slik at den ansvarlige må svare for seg.

– Men de påstandene du kommer med er langt over grensen. Det er langt over grensen. Alt har aldeles ikke vært slik, sier Pedersen.

Flere av de tidligere studentene på listen Dariusz ga til politiet forteller den samme historien om at de skal ha blitt kjørt rundt i en varebil og jobbet lange dager med tøft manuellarbeid.

REKTOR: Arne Pedersen I Visjon Norge sier han ikke kjenner til anklagene om at noen i Visjon Norge skal ha forsøkt å overtale Dariusz til å trekke seg fra programmet. Foto: Norge bak fasaden/Novemberfilm

Dette svarer Pyra avvisende til.

– Det er ikke sant. Ingen her har jobbet 12 timer.

– Så hvis de sier det til politiet lyver de?

– Selvsagt. De må bevise det.

– Hvordan er det å bli etterforsket?

– Det er vanlig. Jesus etterforsker enda mer.

– Men dette er alvorlige anklager.

– Jeg sier dette enkelt: Det er ikke sant, sier Pyra.

Mener de brukte bannkortet sammen

En av de sentrale anklagene mot Pyra er at han skal ha tatt bankkortet til Dariusz, og tappet det for over 170.000 kroner. Pyra selv nekter for at dette skal ha skjedd.

– Så denne personen ga deg bankkortet?

– Ja. Vi brukte det sammen, han ga det til meg.

– Hvor lenge oppbevarte du det.

– I ti måneder kanskje.

– Hvorfor det?

– Han sa han ikke visste hvordan han skulle bruke det, at han var redd å taste pin-koden.

– Og det trodde du på?

– Ja.

– Men hvorfor anklager han deg på denne måten tror du?

– Jeg vet ikke.

Pyra blir konfrontert med påstandene om utnyttelse, lange dager og tvungen fotvask, men han avviser alt.

Pedersen sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av tvangsarbeid på bibelskolen, og sier han aldri har hørt om et forsøk på å betale Dariusz ut av dokumentaren.

Den drøyeste anklagen – at Pyra skal ha truet med å halshugge Dariusz – vet TV 2 at flere hos Visjon Norge også har kjennskap til.

BENEKTER: Maksymillian Pyra mener flere av anklagene mot ham er falske. Foto: Norge bak fasaden/Novemberfilm

– Tuller du? Selvfølgelig ikke, ler Pyra.

– Jeg har vært pastor i 44 år. Jeg har et renommé i Polen og internasjonalt som en god person. Å anklage meg for draptrusler er dumt.

Når rektor Pedersen blir spurt om de angivelige drapstruslene, sier han at han ikke har hørt om de. Samtidig distanserer han seg fra Pyra, og mener at Visjon Norge ikke har noe med de angivelige handlingene om anklagene viser seg å stemme.

– Det er jo alvorlig hvis det skulle være tilfelle. Når det gjelder saken med pastor Max og denne personen er det en privatrettslig sak som ikke er noe vi i Visjon Norge har ansvar for. Han står ansvarlig for alle sine handlinger. Og det må han gjøre opp for, hvis han har gjort noe som er alvorlig. Men i det store og hele så har ikke jeg noe egentlig å be om tilgivelse for, sier rektoren.

Ansatt på hotell

«Norge bak fasaden» treffer Dariusz på sommeren.

Det har gått flere måneder siden TV-teamet traff ham for første gang på Safe house. Nå ser den polske bestefaren langt lysere på livet.

– Min situasjon har endret seg diametralt. Jeg var lei meg, jeg var deprimert, men nå føler jeg meg som et nytt menneske, sier han.

STOLT: Dariusz har blitt praktikant ved et hotell i Oslo. Han ser lysere på tilværelsen. Foto: Norge bak fasaden/Novemberfilm

Dariusz har fått praksisplass på et hotell i Oslo, og viser stolt frem et nøkkelkort som gir adgang til alle rom på hele hotellet.

– De må virkelig stole på meg, ler han.

Hverdagen tilbringer han nå med kolleger. Han håper på sikt at han kan legge saken med Visjon Norge bak seg.

– Jeg tror ikke at alle i Visjon Norge er slemme. Bare de i ledelsen. Måten de jobber på er ikke riktig, sier han.

Han tror at episoden med ham kan ha vært en lærepenge for alle involverte.

– Alle mennesker har en sjanse til å bli bedre. Og nå håper jeg alt blir bra.

Saken er fremdeles under etterforskning, og det har foreløpig ikke kommet noen påtaleavgjørelse.

Dokumentaren vises på TV 2 mandag klokken 21.40.

Safe house

Historien om Dariusz er ikke enestående.

Årlig er norske myndigheter i kontakt med to til tre hundre mulige ofre for menneskehandel. De aller mest utsatte mennene i denne gruppen, får tilbud om å bo på en hemmelig adresse som drives av Frelsesarmeen. Huset kalles Filemon Safe house.

Det er her Dariusz bor.

SAFE HOUSE: Petra Brooke jobber ved Safe house. Hun forteller at de har jevn pågang av menn som kan ha vært utsatt for menneskehandel. Foto: Mathias Ogre

Selve huset ligger i et helt vanlig boligstrøk, og har plass til syv menn. De som får tilbud om å bo der er alle mulige ofre for menneskehandel.

– Noen kommer hit rett fra et utnyttelseforhold. De kommer direkte hit, eller via politiet. Andre har kanskje bodd på gata, eller hos venner først, sier koordinator for Frelsearmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel, Petra Brooke.

SOVEROM: Beboerne får et beskjedent rom, og mat og basisvarer under oppholdet. På sikt får de tilgang på juridisk bistand. Foto: Mathias Ogre

Safe house ble startet i 2016, og siden har flere titalls menn som kan ha vært ofre for menneskehandel bodd på den hemmelige adressen. Når de ankommer får de mat og basisvarer, og jurdisk bistand.

De aller fleste av beboerne i Safe house kommer fra Øst-Europa, og i hovedsak fra Romania og Polen. Brooke forteller at bransjer der det er lav etableringsgebyr og mulighet for å jobbe ufaglært, som for eksempel vaskehjelp eller bilpleie, peker seg ut som de aller største synderne.

For de som får bo i huset er det et behov for en viss grad av sikkerhet.

– Vi har også hatt personer med et større trusselbilde mot seg.

Dokumentarserien «Norge bak fasaden» har premiere på TV 2 mandag kl 21.40